El 25 de noviembre, ambas partes se reunirán en un "acto de conciliación" ante los tribunales de Madrid, un trámite procesal que precede a la posibilidad de que el Barcelona presente una querella penal por injurias.
Y si no se atienden las exigencias del club catalán, el litigio podría pasar a una nueva fase judicial.
Es aquí donde la rectificación se convierte en una de las opciones disponibles para Pérez, ya que la ley española define las injurias como la atribución de un delito a sabiendas de la falsedad de dicha atribución o con temerario desprecio hacia la verdad, mientras que concede al acusado la posibilidad de eludir la pena si prueba el delito que atribuyó a la otra parte.
De ahí puede entenderse la inteligencia de la maniobra legal que eligió Laporta, pues no trató de borrar el caso Negreira de un solo golpe, ni necesitó demostrar que todo lo relacionado con él es una mera conspiración contra el Barcelona; sino que trasladó el foco a un punto más estrecho y concreto: la diferencia entre los hechos que probaron las investigaciones y las acusaciones que Pérez proclamó como si fueran verdades zanjadas.
Lo más llamativo de este enfrentamiento es que el Barcelona no necesita ganar el caso Negreira para beneficiarse de su nueva batalla.
El mero hecho de que las declaraciones de Pérez lleguen a un acto de conciliación oficial crea una vía completamente distinta y brinda al club catalán la oportunidad de obligar al presidente del Real Madrid a precisar qué quiere decir exactamente.
La rectificación podría ser uno de los escenarios posibles para poner fin al enfrentamiento antes de escalarlo, pero si Pérez se aferra a sus declaraciones, el Barcelona ya habrá logrado desplazarlo de la posición del atacante que lanza las acusaciones a la posición de quien debe explicarlas y probarlas.
Y aquí reside la mayor paradoja del conflicto entre ambas partes: el caso Negreira comenzó como una historia sobre el dinero del Barcelona, pero podría convertirse temporalmente en una historia sobre las declaraciones de Florentino Pérez.
Con esto se puede afirmar que Laporta no cerró el expediente Negreira, y el Barcelona no obtuvo una sentencia que lo exonere de todas las sospechas vinculadas al caso, pero sí logró abrir un nuevo frente legal sobre el antiguo, y poner las propias declaraciones del presidente del Real Madrid bajo examen.
Y a la espera de la sesión del 25 de noviembre, la pregunta más intrigante no es solo qué dirá Pérez sobre Negreira, sino: ¿mantendrá sus acusaciones con el mismo tono, o elegirá rectificar antes de que la guerra de declaraciones se convierta en una batalla judicial abierta?