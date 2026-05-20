«Lesiones por negligencia» tras un fuerte choque: el escándalo por exceso de velocidad tiene graves consecuencias para la estrella del Bayern Jamal Musiala

Al parecer, Musiala chocó contra un VW Golf al adelantar a 194 km/h en una zona limitada a 120 km/h. Los ocupantes del VW sufrieron heridas leves y los daños materiales alcanzan unos 200 000 euros, según la Fiscalía. Así lo informó Florian Lindemann, portavoz fiscal, al diario «tz».

El 28 de enero de 2026, el Juzgado de Primera Instancia de Múnich dictó una orden de sanción firme contra Jamal M. por poner en peligro la seguridad vial y causar lesiones imprudentes.

Además, se le impuso una multa y se le retiró el carné de conducir desde mediados de febrero; no podrá obtenerlo de nuevo hasta nueve meses después de que el Strafbefehl sea firme.