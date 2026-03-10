¿Lesionado o en el banquillo? Harry Kane no estará en el once inicial del FC Bayern München contra el Atalanta Bergamo

El inglés, que se había perdido los últimos partidos por una lesión en la pantorrilla, comenzará el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo (21:00 h) en el banquillo. En su lugar, Nicolas Jackson volverá a ser titular en la delantera.

«Ha entrenado una vez y seguro que hoy puede jugar», dijo Vincent Kompany antes del pitido inicial en Amazon Prime Video sobre la decisión de Kane, y añadió: «Estamos contentos de que esté con nosotros. Desde el principio era demasiado pronto».