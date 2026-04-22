Lesionado desde hace casi un año, la estrella de la DFB podría volver... ¿y aún así conseguirá Nagelsmann el pase al Mundial?

«Es difícil estar en la grada sin poder ayudar; solo quiero salir al campo», admitió Kleindienst. El Gladbach es 13.º en la tabla, a cinco puntos del descenso.

A pesar de su larga baja, sigue en contacto con el seleccionador, Julian Nagelsmann. «Me escribió para preguntar cómo estaba. Sé el papel que tendría, pero quizá llegue ese momento especial», añadió. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará del 11 de junio al 19 de julio.