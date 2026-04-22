«Para el Mundial me levanto cada día y trabajo para mejorar», declaró Kleindienst a Sport Bild. «Mientras nadie me llame para decirme que estoy fuera, no sería prudente descartar ese objetivo. Las posibilidades no son muchas, pero tampoco son nulas».
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Lesionado desde hace casi un año, la estrella de la DFB podría volver... ¿y aún así conseguirá Nagelsmann el pase al Mundial?
Kleindienst sufrió hace casi un año una lesión de menisco que se ha prolongado mucho tiempo. Ahora espera regresar en los dos últimos partidos de la temporada: «Me he propuesto especialmente jugar el último partido en casa», afirmó el jugador de 30 años. Le resulta duro no poder ayudar al Borussia Mönchengladbach a evitar el descenso.
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Kleindienst espera un «momento especial» en el Mundial
«Es difícil estar en la grada sin poder ayudar; solo quiero salir al campo», admitió Kleindienst. El Gladbach es 13.º en la tabla, a cinco puntos del descenso.
A pesar de su larga baja, sigue en contacto con el seleccionador, Julian Nagelsmann. «Me escribió para preguntar cómo estaba. Sé el papel que tendría, pero quizá llegue ese momento especial», añadió. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará del 11 de junio al 19 de julio.