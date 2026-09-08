Lesión de Locatelli, el médico: «Comparable a un cruzado, es obligatorio operarse para salvar el menisco y no acabar como Pogba»

Manuel Locatelli, capitán de la Juventus, ha sufrido la rotura del menisco externo y tendrá que operarse: para el capitán de la Juventus se vislumbran plazos de recuperación larguísimos, de entre 3 y 6 meses, pero no hay alternativa. Entrevistado por Gazzetta Active, el profesor Roberto Rossi, director del departamento de ortopedia y traumatología del Hospital Mauriziano Umberto I de Turín, habla de la lesión sufrida por el centrocampista de la Juventus. "Operarse es obligatorio para salvar el menisco y no acabar como Pogba", titula Gazzetta.it.





"Es el peor tipo de lesión posible en lo que respecta al menisco, es la lesión más importante en el ámbito meniscal -explica Rossi-. Cuando se lesiona el menisco externo, como en el caso de Locatelli, es obligatorio operarse porque hay que intentar salvar el menisco, es decir, suturarlo con puntos que permitan la curación, aunque con programas posoperatorios muy largos, de hasta 6 meses".



