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Locatelli JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lesión de Locatelli, el médico: «Comparable a un cruzado, es obligatorio operarse para salvar el menisco y no acabar como Pogba»

M. Locatelli
Juventus
Serie A

La opinión del experto sobre el problema físico del capitán de la Juventus

Manuel Locatelli, capitán de la Juventus, ha sufrido la rotura del menisco externo y tendrá que operarse: para el capitán de la Juventus se vislumbran plazos de recuperación larguísimos, de entre 3 y 6 meses, pero no hay alternativa. Entrevistado por Gazzetta Active, el profesor Roberto Rossi, director del departamento de ortopedia y traumatología del Hospital Mauriziano Umberto I de Turín, habla de la lesión sufrida por el centrocampista de la Juventus. "Operarse es obligatorio para salvar el menisco y no acabar como Pogba", titula Gazzetta.it.


"Es el peor tipo de lesión posible en lo que respecta al menisco, es la lesión más importante en el ámbito meniscal -explica Rossi-. Cuando se lesiona el menisco externo, como en el caso de Locatelli, es obligatorio operarse porque hay que intentar salvar el menisco, es decir, suturarlo con puntos que permitan la curación, aunque con programas posoperatorios muy largos, de hasta 6 meses".


  • El profesor Rossi continúa: "¿Si hay similitudes con el caso de Pogba? Él tenía una lesión del menisco externo e intentó una terapia conservadora, por desgracia sin éxito, pero en su caso tenía el menisco completamente destruido. Si se hubiera operado en poco tiempo, quizá habría sido posible salvarlo, pero cuando luego se realizó la intervención mucho después, el menisco estaba completamente destrozado, y en ese punto no se puede hacer otra cosa: se retira toda la parte destruida, porque en ese caso ni siquiera se puede suturar. Precisamente por eso hay que intervenir de inmediato, porque de esta manera se puede salvar todo lo que sea salvable".


    Y por último: "El postoperatorio de una sutura meniscal es muy lento, se me ocurre compararlo con un cruzado, para dar una idea de los plazos".



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