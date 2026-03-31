Lesión de Dovbyk: ya hay fecha para su regreso ante la Roma: cómo se encuentra, qué se sabe y cuándo volverá

El último partido de Artem Dovbyk con la camiseta giallorossa fue el Lecce-Roma el día de la Befana, en el que el delantero ucraniano también marcó el que, por ahora, es su último gol. Durante el partido tuvo que abandonar el terreno de juego por lo que luego resultó ser una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo que afectaba al tendón —antes de volver a jugar ya había estado un mes de baja entre noviembre y diciembre por un problema similar—; a mediados de enero se operó en Finlandia después de que la terapia conservadora no diera los resultados esperados, y ahora continúa con el proceso de rehabilitación para intentar volver antes de que termine la temporada.



