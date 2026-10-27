Finn Jeltsch es uno de los talentos jóvenes más destacados del fútbol alemán, pero el Barcelona no es el único club interesado en esta promesa, ya que el Real Madrid y el Liverpool también lo tienen entre sus planes desde el inicio de la temporada.

Jeltsch disputó 37 partidos con su equipo actual la temporada pasada, lo que contribuyó a su convocatoria para el Mundial con la selección alemana, aunque no jugó ningún encuentro.

Sport señaló: "Por eso el jugador, de 20 años, sería una opción ideal para reforzar la posición maldita: el eje de la defensa del Barcelona, que sigue siendo el eslabón más débil del equipo catalán".

El inicio de la temporada actual ha empujado a los grandes clubes a elevar su interés por el defensa alemán, y el Stuttgart juega con un estilo parecido al del Barcelona en cuanto a la presión y el adelantamiento de la línea defensiva.

La temporada pasada, este estilo le ayudó a clasificarse para la Liga de Campeones, mientras que esta temporada el equipo ha cosechado siete puntos de los nueve posibles en la fase de liga de la competición continental.

Jeltsch sigue evolucionando a gran velocidad y ya se ha convertido en el líder de la línea defensiva de su equipo, además de contar con buenas cualidades en el manejo del balón con los pies, junto a su destreza en los pases y en los desplazamientos laterales.

Lee también: ¿Ha perdido su impacto la historia de Messi? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados



