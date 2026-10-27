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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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¿Les salvará Araujo? La lección del Clásico empuja al Barcelona hacia un fichaje ideal para la posición maldita

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Feroz competencia del Real Madrid y el Liverpool

El Barcelona continúa buscando y siguiendo a jugadores en distintas posiciones, con la condición de que se cumpla uno de dos criterios fundamentales: que el jugador sea joven y posea un potencial muy grande, o que represente una oportunidad en el mercado de fichajes.

El primer criterio se aplica al alemán Finn Jeltsch, de 20 años, que juega en la posición de central y cuenta con un potencial muy prometedor.

El jugador defiende actualmente los colores del Stuttgart, que disputa la Liga de Campeones esta temporada, lo que ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barcelona, según el diario Sport.


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  • El eje de la defensa: la posición maldita

    Finn Jeltsch es uno de los talentos jóvenes más destacados del fútbol alemán, pero el Barcelona no es el único club interesado en esta promesa, ya que el Real Madrid y el Liverpool también lo tienen entre sus planes desde el inicio de la temporada.

    Jeltsch disputó 37 partidos con su equipo actual la temporada pasada, lo que contribuyó a su convocatoria para el Mundial con la selección alemana, aunque no jugó ningún encuentro.

    Sport señaló: "Por eso el jugador, de 20 años, sería una opción ideal para reforzar la posición maldita: el eje de la defensa del Barcelona, que sigue siendo el eslabón más débil del equipo catalán".

    El inicio de la temporada actual ha empujado a los grandes clubes a elevar su interés por el defensa alemán, y el Stuttgart juega con un estilo parecido al del Barcelona en cuanto a la presión y el adelantamiento de la línea defensiva.

    La temporada pasada, este estilo le ayudó a clasificarse para la Liga de Campeones, mientras que esta temporada el equipo ha cosechado siete puntos de los nueve posibles en la fase de liga de la competición continental.

    Jeltsch sigue evolucionando a gran velocidad y ya se ha convertido en el líder de la línea defensiva de su equipo, además de contar con buenas cualidades en el manejo del balón con los pies, junto a su destreza en los pases y en los desplazamientos laterales.

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  • Crisis de liquidez: características ideales para la defensa de Flick

    Sport recogió un informe del diario "Bild" que destacó dos virtudes del joven central, que encajan perfectamente con la idea que Hansi Flick tiene para la defensa de su equipo: el buen manejo en los espacios abiertos y el buen posicionamiento dentro de la línea del fuera de juego.

    El técnico alemán conoce bien la Bundesliga y, tras estudiar al jugador, dio su visto bueno para trabajar en su posible incorporación, en principio durante el mercado de fichajes de verano.

    Pero algunas fuentes ya hablan de la posibilidad de presentar una oferta por Jeltsch durante el actual mercado de fichajes de invierno, un movimiento que parece descartado.

    El diario español continuó: "Según Sports Illustrated, el Stuttgart pedirá más de 60 millones de euros para desprenderse del jugador, una cantidad que hace que su traspaso al estadio Spotify Camp Nou a corto plazo sea algo inalcanzable.

    A pesar del regreso de Joan Laporta y del club a la regla financiera del 1:1, el Barcelona no dispone de liquidez suficiente para cerrar una operación de esta magnitud durante el mercado de fichajes de invierno.

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  • ¿Los salvará Araújo?

    El Real Madrid también incluye al jugador entre sus objetivos, pues en el marco de su constante empeño por salir de una crisis de dos temporadas sin títulos, el conjunto blanco es consciente de su necesidad de mejorar la defensa, ya que no es posible seguir confiando en los recuerdos, y Antonio Rüdiger y Éder Militão han dejado de ser una fuente fiable de tranquilidad.

    El Atlético de Madrid y el Arsenal también figuran entre los clubes interesados, pero las líneas defensivas de ambos equipos parecen más estables y organizadas, sin una necesidad clara de incorporar nuevos jugadores.

    El último en sumarse a la posible carrera por el fichaje es el Liverpool, dirigido por Andoni Iraola. Este interés cobra una relevancia especial para el Barcelona, ya que Yeltsch juega en la misma posición que ocupa Ronald Araújo, cedido por el club catalán al conjunto inglés.

    Por ello, es posible que el fichaje del jugador uruguayo y la activación de la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en 55 millones de euros, estén ligados al futuro del central del Stuttgart.

    El futuro de Yeltsch parece muy prometedor, y será necesario seguir su evolución a lo largo de la temporada para ver cómo progresa su nivel, o quizá el Barcelona dé un paso para incorporarlo antes de eso.

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