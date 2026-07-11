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«¡Les hemos ganado dos veces!» - España no teme a Francia y Lamine Yamal ignora las críticas sobre su récord goleador en el Mundial, de cara a las semifinales
España pone la mirada en Francia tras la victoria sobre Bélgica
España alcanzó las semifinales del Mundial por primera vez en 16 años tras ganar 2-1 a Bélgica en cuartos. Los goles de Mikel Merino y Fabián Ruiz sentenciaron el triunfo, y Yamal fue elegido mejor jugador del partido.
La estrella del Barcelona ya piensa en la semifinal contra la Francia de Didier Deschamps. Aunque Les Bleus son favoritos, Yamal asegura que La Roja llega con confianza tras ganar los dos últimos duelos.
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Yamal insiste en que España no tiene miedo
Tras vencer a Bélgica, Yamal afirmó que España está en el torneo para competir al máximo nivel y recordó que han ganado a Francia en los dos últimos enfrentamientos.
«Hemos llegado a semifinales para esto, para disputar estos partidos y ganarlos», afirmó, según recoge COPE. «Ahora es momento de descansar y pensar en el partido contra Francia. Las dos últimas veces que nos enfrentamos a Francia, les ganamos. No tenemos miedo».
Yamal añadió: «Hay dos opciones: o ellos llegan a tres finales consecutivas del Mundial, o nosotros les ganamos tres veces. No sé qué puede pasar, pero no tenemos miedo».
El éxito del equipo está por encima de las estadísticas individuales
Yamal restó importancia a las críticas por su falta de goles en el torneo y recordó que su aportación va más allá de marcar. El jugador de 18 años señaló la campaña de España en la Eurocopa 2024 como ejemplo de que los goles no son el único baremo de su impacto.
«Si ganamos el Mundial, nadie recordará cuántos goles marqué», insiste Yamal. «Si ganamos, todos estaremos contentos, eso es lo único que quiero.
«Con mis movimientos atraigo rivales y creo espacios para mis compañeros. Cualquier acción que ayude, aunque no toque el balón, será positiva. Todos están obsesionados con marcar, pero ganamos la Eurocopa con solo un gol mío».
- AFP
Nos espera la prueba de semifinales
España se prepara para la semifinal del Mundial contra Francia, con un puesto en la final en juego. Yamal y su equipo buscarán extender su racha de victorias ante Les Bleus y reforzar su confianza alcanzando la final.
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