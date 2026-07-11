«¡Les hemos ganado dos veces!» - España no teme a Francia y Lamine Yamal ignora las críticas sobre su récord goleador en el Mundial, de cara a las semifinales

Tras vencer a Bélgica, Yamal afirmó que España está en el torneo para competir al máximo nivel y recordó que han ganado a Francia en los dos últimos enfrentamientos.

«Hemos llegado a semifinales para esto, para disputar estos partidos y ganarlos», afirmó, según recoge COPE. «Ahora es momento de descansar y pensar en el partido contra Francia. Las dos últimas veces que nos enfrentamos a Francia, les ganamos. No tenemos miedo».

Yamal añadió: «Hay dos opciones: o ellos llegan a tres finales consecutivas del Mundial, o nosotros les ganamos tres veces. No sé qué puede pasar, pero no tenemos miedo».