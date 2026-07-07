SEATTLE — Los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos admitieron uno tras otro que no tenían respuestas.

Para algunos era demasiado pronto para buscarlas; para otros quizá nunca lleguen. Esa fue la crueldad de la pesadilla del lunes: no hubo un solo error, ni una sola explicación, ni una forma fácil de entender cómo se vino todo abajo.

Al final, las explicaciones importan menos que el marcador: una derrota 4-1 ante Bélgica que, en realidad, fue aún más amplia.

Era su momento bajo los focos, el que habían soñado toda la vida. Pero cayeron, y cayeron fuerte. Una noche que podría haber sido un punto de inflexión para el fútbol estadounidense se convirtió en una que querrán olvidar.

¿Es ese el desafortunado legado de este verano? Quizá. Se debatirá en las próximas semanas. Pero la noche del lunes no le hizo ningún favor a la selección estadounidense: no convenció a los críticos ni recompensó a sus seguidores más fieles. Un Mundial que comenzó con tantas promesas terminó siendo una decepción. Eso duele.

«En este momento les hemos fallado», admitió el centrocampista Tyler Adams, «pero creo que, en conjunto, la gente se sintió atraída por este equipo porque nos veían como personas cercanas. Representábamos exactamente lo que es Estados Unidos. Hoy no ha sido un buen día...Empiezas a pensar en lo que podrías haber hecho mejor. Así es el rendimiento de élite: si nadie perdiera, no habría progreso, y eso vale incluso para los mejores jugadores del mundo.

«Pasas por ello, te pones en esas situaciones para intentar dar un paso adelante. En este momento, sí, es un fastidio».

Lo más doloroso es que lo tenían al alcance. No se puede exagerar la oportunidad que tuvo la selección de Estados Unidos, tanto en este partido como durante este verano. Al final, la dejaron escapar con su peor actuación en el peor momento, y ese hecho puede que perdure más que casi cualquier otra conclusión de este Mundial.