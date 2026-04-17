«¡Les hemos devuelto la pelota!» Los jugadores del Mainz 05 pierden los nervios tras el desastre y las provocaciones del Racing de Estrasburgo

La llegada del delantero Phillip Tietz, que gritó furioso a Godo, empeoró todo. Pronto se sumaron más jugadores de ambos equipos y se formó un tumulto. Tuvo que intervenir el personal de seguridad para separarlos.

El árbitro Joao Pinheiro expulsó después a Amiri por el empujón y amonestó a Godo por la provocación.

«La semana pasada no nos respetaron, pero nos mantuvimos tranquilos. Les hemos devuelto el golpe en el campo», explicó el jugador del Estrasburgo Emmanuel Emegha en Canal +. El director deportivo del Maguncia, Christian Heidel, lo calificó de «juego de niños»: «Hubo un forcejeo y Nadiem empujó a su rival. El árbitro lo vio. Es innecesario, pero no es para tanto».