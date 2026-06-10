Estos destacados entrenadores se consolidan entre los mejores del fútbol actual. Enrique acaba de ganar su segundo título de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, el tercero de su carrera tras el logrado con el Barcelona.

Así se une a un exclusivo club liderado por Guardiola, quien sumó tres títulos con Barcelona y Manchester City. El técnico catalán cerró una era de diez años en el City con todos los trofeos posibles. Clemente atribuye su éxito actual a su paso por esas plantillas.