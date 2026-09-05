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Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Leroy Sane quiere más! El exextremo del Manchester City, descontento en el Galatasaray, ya que la llegada de Rafael Leao aumenta la competencia por un puesto

L. Sane
Galatasaray
Superlig
R. Leao

La aventura de Leroy Sane en Turquía ha sufrido un importante contratiempo, ya que, según se informa, el exjugador del Manchester City ha expresado su descontento a los dirigentes del club. Pese al inicio invicto del Galatasaray en la temporada 2026-27, el internacional alemán ha visto cómo su estatus dentro de la plantilla se ha desplomado tras una mediática campaña de fichajes en verano.

  • Aumenta la frustración para la exestrella del City

    El Galatasaray ha comenzado la temporada 2026-27 de forma imponente y sigue invicto tras un ajetreado mercado de fichajes veraniego en el que el técnico Okan Buruk remodeló su plantilla. El gigante turco ha sumado diez puntos en sus primeros cuatro partidos de la Superliga turca. Sin embargo, bajo la superficie de este exitoso arranque, se está gestando un importante problema interno que afecta a uno de los jugadores con el salario más alto del club.

    Según informaciones del periódico turco Sabah, Sane ha informado oficialmente a los dirigentes del Galatasaray de que no está contento con su situación actual. Se dice que el extremo de 30 años, que llegó al club como agente libre procedente del Bayern de Múnich en julio de 2025, está profundamente descontento con la reducción de sus minutos de juego.

    Al parecer, Sane no se considera un revulsivo y le está costando aceptar un papel secundario en los planes tácticos de Buruk mientras el club busca defender su corona nacional.

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    Cambios tácticos y suplencia

    El declive en la participación de Sane ha sido rápido. Fue titular en el partido inaugural de liga del Galatasaray contra el Corum FK el 14 de agosto, pero desde entonces no ha logrado mantener su sitio. Buruk optó por relegar al internacional alemán al banquillo en los dos encuentros siguientes, al preferir a Yunus Akgun en las posiciones de banda.

    Las estadísticas ponen de relieve una tendencia preocupante para el extremo: entró tras 65 minutos contra el Erzurumspor, cuando el partido ya estaba ganado, y solo dispuso de 17 minutos desde el banquillo durante la ajustada victoria sobre el Goztepe.

    Sane fue titular ayer contra el Istanbul Basaksehir y permaneció sobre el césped durante 82 minutos, pero su actuación volvió a ser improductiva. El Galatasaray se impuso por 3-2, pero Sane no logró marcar ni dar una asistencia antes de ser sustituido por Deniz Gul.

  • Sane se enfrenta a crecientes críticas en Turquía

    Esta falta de ritmo ha provocado duras críticas a Sane por parte de la prensa turca, y algunos analistas han llegado a cuestionar el compromiso del exextremo del Manchester City con el Galatasaray. Tras una de las actuaciones recientes de Sane, el veterano comentarista Levent Tuzemen criticó la actitud del extremo, al sugerir que Sane no merecía vestir la camiseta del Galatasaray por su actitud indiferente.

    Los comentarios reflejan la creciente preocupación por el rendimiento y la actitud de Sane durante las primeras semanas de la nueva temporada, especialmente porque sus minutos de juego siguen disminuyendo.

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    El factor Rafael Leao

    La razón principal del papel reducido de Sane es la sensacional llegada de Rafael Leao. El Galatasaray tiró la casa por la ventana para hacerse con la estrella portuguesa procedente del AC Milan por una cantidad de 43 millones de euros, según se ha informado, un movimiento que dejó clara su intención de competir al más alto nivel del fútbol europeo.

    Aunque Leao actúa principalmente en la banda izquierda, su presencia ha generado un efecto dominó táctico. Con Leao asentado en el costado izquierdo, Baris Alper Yilmaz ha sido desplazado a menudo a la derecha, compitiendo directamente por el puesto de titular preferido de Sane.

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