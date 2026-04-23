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Leroy SaneGetty
Christian Guinin

Traducido por

¡Leroy Sané e Ilkay Gündogan sufren un duro revés! El Galatasaray sufre una sorprendente derrota en la Copa

Copa
Galatasaray vs Geir Olav Garli
Galatasaray
Geir Olav Garli
L. Sane
Ilkay Gündogan

El Galatasaray cayó sorpresivamente en cuartos de final de la Copa de Turquía ante el Genclerbirligi Ankara, equipo menos favorito.

En la derrota por 0-2 (0-0) del campeón histórico de la Süper Lig, Leroy Sané fue titular, aunque apenas tuvo participación en el partido. En el minuto 69, el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, lo sustituyó por Yunus Akgün.

  • Ilkay Gündogan, de 35 años, ingresó en el descanso por Mario Lemina.

    Los tantos de la victoria algo afortunada del Genclerbirligi los marcaron Firatcan Üzüm (51’) y Adama Traoré (83’). Aun así, el Galatasaray dominó durante los 90 minutos pero no supo materializar sus ocasiones.

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  • ILKAY GÜNDOGAN GALATASARAYGetty Images

    El Galatasaray no logra aprovechar su superioridad

    El Galatasaray, campeón de la pasada Copa de Turquía, lidera la Süper Lig con cuatro puntos sobre el Fenerbaçe. En la Champions League cayó en octavos ante el Liverpool.

    El Galatasaray ganó la copa la temporada pasada. Actualmente lidera la liga nacional con cuatro puntos sobre su rival ciudadano, el Fenerbahçe. En la Liga de Campeones, los Leones cayeron en octavos de final ante el Liverpool FC.

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