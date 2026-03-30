Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Traducido por

Leroy Sané, abucheado: Deniz Undav lanza un emotivo llamamiento a la afición; Nagelsmann acaba de inmediato con las grandes esperanzas de la estrella del VfB

World Cup
Germany vs Ghana
Germany
Ghana
Amistosos
D. Undav
J. Nagelsmann
L. Sane

Primero en el banquillo, luego autor del gol de la victoria y, al final, también líder emocional: Deniz Undav ha sacado el máximo partido a su papel de suplente. Sin embargo, no debe hacerse muchas ilusiones.

Cuando Deniz Undav volvió a quedarse en el banquillo, y además en su propio feudo, el estadio de Stuttgart, al comienzo de un partido internacional de la selección alemana, no había muchos indicios de que, menos de dos horas después, el jugador de 29 años fuera a hablar en el programa «Sportschau» dela cadena ARD de una «noche perfecta» para él. Pero así fue. 

Undav, que con 23 goles y 13 asistencias en la temporada actual es, con diferencia, el mejor jugador ofensivo alemán, tuvo por fin su oportunidad de demostrar su valía tras el descanso. Eso es lo que los espectadores de Stuttgart habían estado pidiendo durante toda la primera parte con cánticos de «Deniz Undav». Fue «alucinante» «oír cómo los aficionados me apoyaban», comentó al respecto.

Aquí puedes ver las notas y las valoraciones individuales de los internacionales contra Ghana

  • A continuación, cumplió a la perfección el encargo que le había encomendado el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann. Y es que, como volvió a señalar Nagelsmann antes del partido, Undav es «más bien un rematador»: «Deniz realiza muchas buenas jugadas, sobre todo cuando el rival ya está cansado. Sus cualidades se desvanecen un poco cuando tiene que trabajar mucho durante el partido».

    Un suplente de lujo, pues, que no es necesariamente una ventaja para el juego de presión intenso y físicamente exigente de la selección alemana, pero que puede asestar el golpe de gracia a un rival cansado. 

    Y eso es precisamente lo que hizo Undav esa noche. En el minuto 88, aprovechó un pase de cabeza de Leroy Sané, también suplente, con una zancada para marcar el 2-1 definitivo. Fue su cuarto gol en su séptimo partido internacional. Un buen promedio. Cuando Undav juega, suele marcar también en la selección.

    Y, sin embargo, es muy probable que su papel en el Mundial no vaya a ser más importante, a pesar del gol de la victoria y de su increíble promedio en el VfB. Undav dejó claro que eso es precisamente lo que espera tras su actuación contra Ghana. «He hablado con el seleccionador nacional. Conozco mi papel, pero con goles como este quizá mi papel pueda cambiar», dijo Undav, y añadió: «Pero lo acepto».

    Y quizá sea mejor así, porque Nagelsmann dejó bastante claro después que «probablemente» no cambiará nada en el papel de Undav como suplente de cara al torneo en EE. UU., Canadá y México. «Ya veremos», dijo Nagelsmann, algo a regañadientes, al ser preguntado por el papel de Undav: «Es bastante improbable, ya que no mantengo estas conversaciones sobre los roles para marzo, sino para el Mundial».

    • Anuncios
  • Undav NagelsmannIMAGO / Sportfoto Rudel

    Nagelsmann hace hincapié en su «credibilidad» en el debate sobre Undav

    Esto también tiene que ver con la credibilidad. Nagelsmann ya lo había mencionado antes del partido. Afirmó que había «definido los roles y que, por lo tanto, debo ceñirme a ellos en los dos próximos partidos, porque, de lo contrario, puedo olvidarme de mi credibilidad. Si luego lo cambio todo, ni siquiera tiene sentido mantener esa conversación sobre los roles».

    Con esto, el tema político de Undav debería haberse zanjado definitivamente. El delantero del VfB tendrá que aceptar su papel de comodín; Nagelsmann ya tuvo motivos para ello en el partido contra Ghana. Por un lado, Undav pasó bastante desapercibido tras su entrada en el campo; por otro, fue precisamente él quien marcó el gol de la victoria. 

    Por cierto, fue otro suplente quien le asistió. Tras su actuación bastante floja como titular contra Suiza, Leroy Sané también tuvo que quedarse mirando al principio, para luego intervenir de forma decisiva. Cuando entró en el minuto 78 en sustitución de Nick Woltemade, el polémico delantero del Galatasaray de Estambul fue incluso abucheado.

  • Undav DFBGetty Images

    Leroy Sané, abucheado: Nagelsmann y Undav se solidarizan con él

    Algo inaceptable, como dejó claro Undav sin que nadie se lo preguntara. El autor del gol de la victoria había pedido al periodista Alex Schlüter que le dejara decir unas palabras y se dirigió directamente a la afición alemana con un emotivo llamamiento. 

    «Me encantó cómo me animaron los aficionados. ¡Gracias de nuevo por ello! Pero pido a todos los aficionados que, cuando entre Leroy u otro jugador, no le abucheen, independientemente de lo que haga o de cómo sea el jugador. Hay que apoyar al equipo. Es importante que, como equipo, formemos una unidad con los aficionados y espero que eso cambie durante el torneo. Me pareció una lástima, porque somos un equipo. Leroy es uno de los nuestros, como cualquier otro. Y espero que la próxima vez también se le apoye».

    Al menos en este aspecto, Undav y Nagelsmann estuvieron de acuerdo por una vez esa noche. Porque también el seleccionador nacional se expresó con claridad sobre los silbidos contra el jugador de 30 años. «Una vez dije algo sobre nuestros aficionados y me llovieron críticas. En general, no me gusta que se silbe a nuestros jugadores. Mientras los jugadores lleven el águila en el pecho», explicó Nagelsmann, deberían recibir el apoyo de la afición alemana. A nivel de club, puede entender ciertos abucheos, pero: «Abuchearlo antes de que haya tenido su primera acción no me parece muy justo. Leroy ha jugado hoy mucho mejor que contra Suiza y ha preparado el gol con una gran carrera».

  • Deniz Undav y Nick Woltemade: estadísticas de la temporada 2025/26

    EstadísticasDeniz UndavNick Woltemade
    Partidos3848
    Goles2311
    Asistencias135