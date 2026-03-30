Leroy Sané, abucheado: Deniz Undav lanza un emotivo llamamiento a la afición alemana; Nagelsmann acaba de inmediato con las grandes esperanzas de la estrella del VfB

A continuación, cumplió a la perfección la misión que le había encomendado el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann. Y es que, como volvió a señalar Nagelsmann antes del partido, Undav es «más bien un rematador»: «Deniz realiza muchas buenas jugadas, sobre todo cuando el rival ya está cansado. Sus cualidades se desvanecen un poco cuando tiene que trabajar mucho durante el partido».

Un suplente de lujo, pues, que no es necesariamente una ventaja para el juego de presión intenso y físicamente exigente de la selección alemana, pero que puede asestar el golpe de gracia a un rival cansado.

Y eso es precisamente lo que hizo Undav esa noche. En el minuto 88, aprovechó un pase de cabeza de Leroy Sané, también suplente, con una zancada para marcar el 2-1 definitivo. Fue su cuarto gol en su séptimo partido internacional. Un buen promedio. Cuando Undav juega, suele marcar también en la selección.

Y, sin embargo, es muy probable que su papel en el Mundial no vaya a ser más importante, a pesar del gol de la victoria y de su increíble promedio en el VfB. Undav dejó claro que eso es precisamente lo que espera tras su actuación contra Ghana. «He hablado con el seleccionador nacional. Conozco mi papel, pero con goles como este quizá mi papel pueda cambiar», dijo Undav, y añadió: «Pero lo acepto».

Y quizá sea mejor así, porque Nagelsmann dejó bastante claro después que «probablemente» no cambiará nada en el papel de comodín de Undav de cara al torneo en EE. UU., Canadá y México. «Ya veremos», dijo Nagelsmann, algo a regañadientes, al ser preguntado por el papel de Undav: «Es bastante improbable, ya que no mantengo estas conversaciones sobre los roles de cara a marzo, sino de cara al Mundial».