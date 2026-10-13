El ambiente en torno a Old Trafford es cada vez más tenso mientras el Manchester United se prepara para un decisivo encuentro europeo en España. Tras un frustrante empate en los últimos minutos ante un Tottenham Hotspur con diez jugadores durante el fin de semana, el club ha registrado oficialmente su peor inicio de temporada desde 1986. Yoro ha restado importancia a la preocupación por el irregular arranque del equipo y ha insistido en que la plantilla tiene la fortaleza mental necesaria para recuperarse.

«Tengo fe en el equipo y en nosotros. Confío en que mejoraremos en los próximos partidos y seguiremos avanzando. No me preocupa especialmente esta situación. Todos los equipos pueden atravesar dificultades al comienzo de una temporada. Estamos preparados para afrontarlas y seguir trabajando», afirmó Yoro, según recoge Marca.

Yoro reveló que la plantilla ha asumido plenamente su responsabilidad para superar las dificultades y que ha mantenido conversaciones privadas y sinceras a puerta cerrada para abordar la situación actual. «Creo que es muy importante para un equipo. A veces hay que decir las cosas como son. Y lo hemos hecho. Seguiremos haciéndolo. Tenemos que afrontar la realidad y mejorar», añadió.