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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lens-Como 0-3 EN DIRECTO: espectáculo del Como y también marca Nico Paz, con dedicatoria a Jesus de Miguel

Liga de Campeones
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Lens vs Como

Sigue el Lens-Como, de la 4.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

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El Como vuelve a soñar en la Champions League y, tras la victoria por 4-1 ante el Manchester United, quiere seguir en la zona alta de la clasificación de la fase de liga 2026/2027 con una visita en Francia al Lens. A partir de las 21:00, en el Stade Bollaert-Delelis, los jugadores de Cesc Fabregas parten como favoritos según los pronósticos y la clasificación, que los sitúa a dos puntos del octavo puesto, ocupado actualmente por el Bayern de Múnich. Los franceses, por su parte, siguen con tres puntos y llegan al partido tras dos derrotas consecutivas que los han hecho caer fuera de la zona de playoff.

LENS-COMO 0-3

GOLEADORES: 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    40' CELEBRACIÓN EN RECUERDO DE JESUS DE MIGUEL - Celebración contenida del argentino, nacido en Tenerife, donde estos días se ha producido la triste muerte del futbolista del Andorra Jesus de Miguel tras sufrir un paro cardíaco durante el partido precisamente contra el Tenerife. Nico Paz ha optado por correr al banquillo, coger una camiseta con una foto del futbolista fallecido impresa y mostrársela a las cámaras.

    40' GOL - ¡El Como sigue dando espectáculo! Contraataque letal del Como: Da Cunha envía un pase en profundidad a Douvikas, que abre para Nico Paz. El argentino ve a Risser ligeramente fuera de posición y lo bate con un disparo potente y preciso.

    32' GOL - Fútbol espectacular del Genoa, que en 5 pases sale desde Butez y llega hasta la portería. El guardameta encuentra a Valle por la izquierda; el lateral combina con Perrone, que se gira y abre para Nico Paz por la derecha. El argentino avanza y centra al segundo palo, donde llega a toda velocidad el propio Valle. De primeras, de volea y desequilibrado, devuelve el balón al centro del área y encuentra a Douvikas, que remata a placer para firmar su doblete.

    25' OCASIÓN - Couto encuentra a Douvikas, que deja el balón de cara para Nico Paz. Un control orientado y un uno-dos le permiten superar a la defensa y quedarse mano a mano con Risser, pero el portero sale bien y frustra el intento de regate del argentino.

    17' - Durísimo choque de cabezas entre Ivanovic y Kempf. Hay preocupación entre los futbolistas sobre el terreno de juego y el partido se detiene durante al menos 1 minuto. Los dos se recuperan con ayuda de los servicios médicos y vuelven al campo.

    15' PENALTI SEÑALADO Y DESPUÉS ANULADO POR EL VAR - Thauvin llega hasta la línea de fondo por la derecha y centra al área. Caqueret se interpone y golpea el balón con el pecho, aunque tiene el brazo separado del cuerpo. El árbitro señala penalti, pero, tras una larga revisión, el VAR llama a Saggi al monitor y este anula la decisión.

    7' GOL - El Como saca en corto un córner y el posterior centro encuentra a Perrone en el segundo palo. El centrocampista se eleva y cabecea hacia el palo más alejado de su posición, el primero desde el lado del que venía el centro, pero Douvikas es el más rápido en la trayectoria del balón y lo manda a la red.

    1' - Thauvin recupera enseguida el balón en tres cuartos de campo y dispara de primeras hacia la portería defendida por Butez, que está bien colocado y detiene el remate con facilidad.

    0' El partido comienza en el estadio Bollaert-Delelis a las 21

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • LENS-COMO: LA FICHA DEL PARTIDO

    Lens-Como 0-3

    Goleadores: 7' Douvikas (C) 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C)

    LENS (3-4-1-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras; Thauvin; Ivanović, Hazard.

    Suplentes: Gurtner, Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Abdulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Soares.

    Entrenador: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

    Suplentes: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli.

    Entrenador: Fabregas.

    Árbitro: Saggi (NOR)

    Amonestados: Baidoo (L)

    Expulsados: -

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