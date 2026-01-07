Lennart Karl se disculpa con los directivos del Bayern Múnich por los comentarios 'desafortunados' sobre el traspaso al Real Madrid, mientras que la sensación de 17 años sigue adelante rápidamente con una actuación de dos goles en un partido amistoso

El director deportivo del Bayern Munich, Christoph Freund, se movió rápidamente para proteger a su joven promesa de un mayor escrutinio, revelando que Karl emitió una disculpa inmediata por su reciente indiscreción en los medios. El joven causó revuelo dentro de la afición la semana pasada cuando discutió abiertamente su hoja de ruta profesional, que incluía una futura salida del Allianz Arena antes de establecerse completamente en el primer equipo.

Sin embargo, Freund insistió en que los comentarios fueron resultado de la ingenuidad juvenil más que de una falta de compromiso con los líderes de la Bundesliga. Hablando después del amistoso de mitad de temporada del club en Austria, el director deportivo explicó que el problema se había resuelto internamente tras una conversación con el jugador.

“Creo que así es Lenny. Cualquiera que conozca a Lenny sabe eso. Así es como juega al fútbol también”, dijo Freund a los periodistas. “Lleva el corazón en la mano, no le importa nada, como decimos aquí, incluso en el campo. Habla como un chico de 17 años. Se dio cuenta de inmediato de que fue desafortunado. Se disculpó al día siguiente y hablamos sobre ello.”

Freund enfatizó que el club está encantado con el desarrollo del extremo y su actual felicidad en Múnich, atribuyendo las declaraciones a una afinidad infantil por el lado español en lugar de un deseo activo de irse.

“Él dijo: ‘Eso no es lo que quise decir en absoluto’ - Se siente extremadamente cómodo en el FC Bayern”, continuó Freund. “Realmente está disfrutando de este tiempo. De niño, tuvo una prueba con el Real Madrid – ese era su club soñado. Le preguntaron cuál era su club soñado además del FC Bayern. Tiene 17 años y está muy feliz en el FC Bayern. Y estamos muy felices de que esté con nosotros.”