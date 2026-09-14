Durante su entrevista posterior al partido en el estadio del conjunto recién ascendido, el joven delantero trató de rebajar la tensión explicando la intención detrás de su gesto. Rechazando las afirmaciones de que buscara deliberadamente provocar a la afición local, el extremo explicó: "Son emociones. Lo siento si me malinterpretasteis, no quise decirlo de esa manera".

Ofreciendo una disculpa a los aficionados locales, añadió: "La mayoría de los aficionados al fútbol saben que son emociones y que simplemente forma parte del fútbol. Lo siento".