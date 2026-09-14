Eibner
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Lennart Karl se disculpa con los aficionados del SV Elversberg tras la polémica celebración mandando callar en la victoria del Bayern de Múnich
Un adolescente desata la tensión en el estadio
Karl abrió el marcador en el minuto 26, empujando el balón en el segundo palo después de que el envío raso de Ismael Saibari se desviara en Harry Kane. Sin embargo, llevarse el dedo índice a los labios desató la furia en las gradas locales y el joven recibió sonoras pitadas durante el resto de la tarde. Un gol de la victoria tardío de Kane acabó por sacarle del apuro y aseguró los tres puntos, poniendo el broche a un hito histórico, ya que Joshua Kimmich disputó su partido oficial número 500 con el gigante bávaro.
- Eibner
El extremo aclara su reacción emocional
Durante su entrevista posterior al partido en el estadio del conjunto recién ascendido, el joven delantero trató de rebajar la tensión explicando la intención detrás de su gesto. Rechazando las afirmaciones de que buscara deliberadamente provocar a la afición local, el extremo explicó: "Son emociones. Lo siento si me malinterpretasteis, no quise decirlo de esa manera".
Ofreciendo una disculpa a los aficionados locales, añadió: "La mayoría de los aficionados al fútbol saben que son emociones y que simplemente forma parte del fútbol. Lo siento".
Un joven reflexiona sobre su irrupción
El gol inicial resultó crucial para desestabilizar a los combativos anfitriones, que habían restablecido brevemente la igualdad en la segunda parte gracias al magnífico disparo con rosca de Maurice Krattenmacher. Al reflexionar sobre cómo se produjo la ocasión, el joven admitió: "Sí, por suerte estaba en el segundo palo. Tuve un poco de suerte de que me llegara el balón, de que pasara y luego la definición fue buena".
Su aportación ayudó al equipo de Vincent Kompany a escalar hasta la cuarta posición de la clasificación de la Bundesliga, con siete puntos en sus tres primeros partidos de liga.
- Sven Simon
El conjunto de la capital visita Múnich
El Bayern regresa ahora a Baviera para preparar el duelo del viernes por la noche contra el Union Berlin en el Allianz Arena. El encuentro ofrece a los vigentes campeones una plataforma ideal para mantener su dinámica ganadora y seguir metiendo presión a los equipos que están en la cima de la Bundesliga. Todas las miradas estarán, sin duda, puestas en Kane, que solo necesita un gol para convertirse en el jugador más rápido de la historia de la máxima categoría alemana en alcanzar la cifra de 100 goles.
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