El Bayern de Múnich nunca se rinde. Incluso en las situaciones más difíciles, el equipo alemán saca la cabeza y sigue adelante abriéndose paso a codazos. Así ocurrió también en la 28.ª jornada de la Bundesliga, en la que el equipo de Vincent Kompany se enfrentó al Friburgo y ganó por 3-2 a domicilio. Una victoria importante que llega tras ir perdiendo por dos goles, y a seis jornadas del final del campeonato se ha dado un paso más hacia la conquista del título: teniendo en cuenta también la victoria del Dortmund en el campo del Stuttgart, el Bayern cuenta hoy con una ventaja de +9 sobre el segundo clasificado.
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Lennart Karl, el héroe del Bayern de Múnich que marcó en el minuto 99: de 0-2 a 3-2 contra el Friburgo
EL PARTIDO
Tras los goles de Manzambi y Höler, ambos en la segunda parte, la remontada de los rojiblancos llegó a poco más de diez minutos del final del partido con Tom Bischof, quien diez minutos después marcó también el gol del empate; para el centrocampista nacido en 2005, son sus dos primeros goles de la temporada. ¿Se acabó? Ni mucho menos. El gol de la victoria del Bayern de Múnich llegó en el minuto 99, y lo marcó el más joven sobre el terreno de juego: Lennart Karl, que cumplió 18 años en febrero y ya es un fijo en el equipo, a pesar de haber nacido en 2008. Esta temporada, entre liga y copas, ha sumado 9 goles y 6 asistencias en 35 partidos.
EL CALENDARIO DEL BAYERN DE MÚNICH
En la próxima jornada de liga, el Bayern de Múnich se enfrentará al St. Pauli, un partido que, en el calendario del equipo de Kompany, se sitúa después del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (previsto para el próximo 7 de abril en el Bernabéu) y antes del partido de vuelta, que se disputará el 15 de abril en el Allianz Arena. A continuación, el Bayern se enfrentará al Stuttgart en la Bundesliga antes de la semifinal de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen el 22 de abril (partido único a domicilio). Las últimas cuatro jornadas de liga serán contra el Mainz (a domicilio), el Heidenheim (en casa), el Wolfsburgo (a domicilio) y el Colonia en casa.