LEGADO: El recorrido de Marruecos en el Mundial: del desierto mexicano a la gloria en Catar

Dieciséis años de espera, sueños y esperanza. En 1986 el destino llevó de nuevo a Marruecos a México, como si el azar quisiera que recuperaran lo dejado atrás.

El entrenador brasileño, José Faria, se convirtió al islam y pasó a llamarse «Mahdi Faria»; el rey Hassan II le concedió la ciudadanía marroquí.

Quedó encuadrado con Inglaterra, Polonia y Portugal, y la prensa europea los ignoró en sus pronósticos. A los “grandes” les reservaron hoteles de lujo; a Marruecos, alojamientos modestos. Lejos de amedrentarse, lo tomaron como motivación.

El primer partido contra Polonia terminó 0-0. ¿Cómo un equipo africano podía contener a los europeos? El mundo quedó conmocionado. Luego llegó otro 0-0 ante Inglaterra, gracias a que el portero marroquí, Badou Zaki —pronto nombrado Jugador Africano del Año— fue un muro de acero ante los Tres Leones.

La prensa española lo llamó «el grupo del sueño» por la escasez de goles. Pero en el último partido los Leones del Atlas despertaron. Portugal, que había vencido a Inglaterra y se había burlado de Marruecos, llegaba dividido por disputas económicas.

En el 19, Abderrazak Khairi marcó; en el 27 repitió. En el 62, Krimau sentenció: 3-1. Por primera vez marcaron tres goles en un Mundial y, al terminar primeros del grupo, se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar los octavos de final. Marruecos estalló de júbilo: la gente bailaba, cantaba y lloraba de alegría.

En octavos enfrentaron a Alemania Federal, una de las mejores selecciones del mundo. Durante 85 minutos Marruecos luchó con todo: Zaki realizó atajadas espectaculares y Bouderbala rozó el gol. A cinco del final, Lothar Matthäus marcó de falta y el sueño se esfumó.

Al final, los hinchas, incluso los alemanes, se pusieron en pie para aplaudir a Marruecos, que se ganó el respeto del mundo. El Times de Londres sentenció: «Marruecos cambió el panorama del fútbol africano». Perdieron por un gol, pero nunca fueron derrotados.