LEGADO: El camino de Senegal en el Mundial, desde su debut histórico hasta la decepción del Fair Play, con una selección lista para hacer historia en 2026

La actual selección de Senegal es la más completa de África. Combina talento individual con equilibrio, profundidad y experiencia.
En el centro de esta generación dorada está Sadio Mané, talismán eterno cuya influencia va más allá del campo. Adorado por su velocidad, su puntería y su trabajo incansable, Mané es un símbolo de excelencia. Lleva el peso de las expectativas con elegancia y motiva a todos a su alrededor.
A su lado emerge una nueva ola de talento, encabezada por Nicolas Jackson. Cedido por el Chelsea al Bayern de Múnich, el delantero de 24 años aporta dinamismo, presiona con inteligencia y remata con estilo. Sus desmarques desarman defensas, su toque crea caos y su confianza es contagiosa. En un plantel lleno de experiencia, él es el comodín capaz de inclinar un partido con un destello de genialidad.
Atrás, Edouard Mendy aporta seguridad: reflejos, calma y liderazgo.
En la defensa destaca Kalidou Koulibaly, central potente y elegante, ya uno de los mejores del mundo. Su liderazgo y claridad en la salida de balón lo convierten en el pilar de Cissé.
En el medio, Pape Matar Sarr aporta madurez y dinamismo de ida y vuelta.
En conjunto, este núcleo forma el corazón de un equipo que ya no se conforma con el potencial. Son los artífices de una nueva ambición, construida no solo sobre el talento, sino sobre la confianza, la experiencia y un ansia compartida por hacer historia. Con un banquillo repleto de talento, con jugadores como Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr y Abdou Diallo, Senegal tiene una plantilla capaz de rotar, adaptarse y competir al más alto nivel.
La larga trayectoria de Cissé garantiza continuidad. Su estilo pragmático, antes criticado, ahora parece profético. Senegal no solo juega con estilo, sino con un propósito. Y en el Mundial 2026, ampliado a 48 equipos, con más margen para el caos y las oportunidades, Senegal podría estar mejor preparada que nunca para llegar lejos.
Lo que más destaca no es solo el talento, sino la cohesión: se conocen, han ganado, perdido y crecido juntos, llevan las cicatrices de 2018 y las lecciones de 2022. No son un equipo, son una unidad.