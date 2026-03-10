LEGADO: El camino de Argelia hacia la Copa del Mundo, desde la «vergüenza de Gijón» hasta el orgullo en Porto Alegre

El tren español se dirigía hacia el norte, hacia Gijón, lleno de aficionados de diferentes rincones del mundo: los alemanes con sus gorras, los españoles emocionados y un pequeño grupo de argelinos que agitaban banderas a pesar del cansancio y la distancia que habían recorrido. Los observaba y pensaba: «Cuántas historias guarda este tren, de sueños, recuerdos y lágrimas por venir».

A bordo, compré un ejemplar de El País. El titular decía: «Partido fácil para los alemanes. No se esperan sorpresas». En la revista Kicker leí: «Argelia tiene entusiasmo... pero el fútbol requiere algo más que entusiasmo». Sonreí. No sabía si su arrogancia les haría subestimarnos, pero estaba seguro de que dentro de cada argelino hay algo que nunca debe subestimarse.

El estadio estaba en ebullición, el césped brillaba bajo un sol pálido, como si el cielo mismo esperara un milagro. Argelia, vestida de verde, se enfrentaba cara a cara a los alemanes, con el rostro adusto. Rabah Madjer brillaba como una espada, mientras Lakhdar Belloumi sonreía con la confianza de un hombre que sabe que la historia favorece a los valientes.

Salté de mi asiento tras el primer gol de Madjer, se me cayó el bolígrafo de la mano y grité como nunca antes lo había hecho. Vi ondear la bandera argelina en un estadio europeo por primera vez. Luego llegó el empate alemán... Tensión, por un momento, pero Belloumi estaba allí: ¡gol! Argelia dos, Alemania uno.

No podíamos creer lo que estábamos viendo. Incluso los periodistas alemanes se quedaron en silencio durante unos segundos antes de escribir con confusión. Al día siguiente, los periódicos se hicieron eco de la opinión mundial. LeMonde: «Los argelinos dieron una lección de dignidad a los arrogantes alemanes»; The Guardian: «Este partido cambiará la visión que Europa tiene del fútbol africano»; Bild: «Nos han sorprendido... Nunca lo hubiéramos esperado. Una humillación para Alemania».

Esa noche no dormimos. Los aficionados argelinos cantaron por las calles de Gijón hasta el amanecer. No solo éramos ganadores, éramos los primeros árabes en derrotar a Alemania en un Mundial.