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«Legado compartido»: de ninguna manera Lionel Messi permitirá que Cristiano Ronaldo alcance en solitario los 1.000 goles mientras una exestrella de la MLS vislumbra otra batalla por el GOAT
¿Cuántos goles han marcado en total Ronaldo y Messi?
La superestrella portuguesa Ronaldo se acerca rápidamente a los 980 goles entre club y selección, con los libros de historia ya reescritos de manera habitual. Tras representar a su país en el Mundial de 2026, a los 41 años, suma 146 goles internacionales.
Ha mantenido unos registros individuales extraordinarios en Oriente Medio, ganando Botas de Oro y títulos nacionales por el camino, y se ha hablado de prolongar una carrera asombrosa más allá de la expiración de su actual contrato en el verano de 2027.
Messi también sigue en plena forma. A sus 39 años, disputó recientemente una tercera final de un Mundial y ha recibido otra nominación al Balón de Oro, con ocho Balones de Oro en su palmarés. En Estados Unidos ha disfrutado de la gloria de la MLS Cup y de galardones consecutivos al MVP.
El enigmático argentino puso fin a su carrera internacional, con 207 partidos y 125 goles, pero sigue vinculado contractualmente en el sur de Florida hasta 2028. Se acerca a los 930 goles en total.
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¿Querrá Messi igualar a Ronaldo alcanzando los 1.000 goles?
Cuando se le planteó a Hislop que no hay manera de que Messi permita que su eterno rival, Ronaldo, alcance las cuatro cifras sin él, el exguardameta de la MLS, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de King Casino, dijo: «Creo que es algo que el fútbol casi quiere ver. Creo que hemos disfrutado de dos jugadores que han definido a una generación como ningún otro y han definido este juego como muy pocos antes que ellos.
»Las cifras que firma Ronaldo, las que Lionel Messi sigue firmando, son sencillamente fenomenales. Y Messi no muestra señales de bajar el ritmo. Si acabamos con dos jugadores por encima de los 1.000 goles, eso probablemente esté en consonancia con el legado compartido que dejan en este deporte».
Rivales en el debate por el GOAT persiguen el mismo hito goleador
A Messi y a Ronaldo les queda ya muy poco por conseguir, teniendo en cuenta las cotas que han alcanzado. Preguntado por si el primero va a estar demasiado pendiente de lo que hace el segundo, otra antigua estrella de la MLS y excompañero de Ronaldo en el Manchester United, Giuseppe Rossi, dijo anteriormente a GOAL: «No estoy seguro. No lo sé. ¿Crees que siquiera sabe eso? ¿Crees que siquiera le importa eso?
«Puede que en el fondo sí, pero creo que son dos maneras diferentes de enfocar el juego. Pero estoy seguro de que Messi llegará a los 1.000 en los próximos tres años. Creo que, donde está ahora, está en Miami hasta 2028, estoy seguro de que llegará».
La leyenda neerlandesa Wesley Sneijder, que dejó el Real Madrid en el verano de 2009 en el que CR7 se mudó al Santiago Bernabéu, ha dicho sobre dos iconos que persiguen el mismo objetivo: «Creo que ese es el próximo objetivo para los dos, al 100 %. Cristiano no se detendrá antes de alcanzar los mil goles. Messi ha firmado otro contrato de dos años. Él también alcanzará sin duda los mil goles.
«Es bonito que sigamos hablando de esta rivalidad con uno en la MLS y el otro en Arabia Saudí. Son dos grandes estrellas y ahora persiguen un objetivo diferente: llegar a los 1.000 goles. Increíble. Quizá deberíamos empezar a contar sus asistencias para averiguar quién puede llegar primero a los 2.000».
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Se espera que Messi y Ronaldo sigan jugando durante bastante tiempo más
Ronaldo ha vuelto a ver puerta con el Al-Nassr al inicio de la temporada 2026-27, mientras que Messi ha regresado a la acción con el Inter Miami después de sus hazañas en el Mundial con Argentina.
Se sigue cuestionando cuánto tiempo más podrán seguir ambos, dadas las exigencias a las que sus cuerpos se han visto sometidos a lo largo de los años, pero ambos parecen querer seguir jugando el mayor tiempo posible.
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