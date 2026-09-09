La superestrella portuguesa Ronaldo se acerca rápidamente a los 980 goles entre club y selección, con los libros de historia ya reescritos de manera habitual. Tras representar a su país en el Mundial de 2026, a los 41 años, suma 146 goles internacionales.

Ha mantenido unos registros individuales extraordinarios en Oriente Medio, ganando Botas de Oro y títulos nacionales por el camino, y se ha hablado de prolongar una carrera asombrosa más allá de la expiración de su actual contrato en el verano de 2027.

Messi también sigue en plena forma. A sus 39 años, disputó recientemente una tercera final de un Mundial y ha recibido otra nominación al Balón de Oro, con ocho Balones de Oro en su palmarés. En Estados Unidos ha disfrutado de la gloria de la MLS Cup y de galardones consecutivos al MVP.

El enigmático argentino puso fin a su carrera internacional, con 207 partidos y 125 goles, pero sigue vinculado contractualmente en el sur de Florida hasta 2028. Se acerca a los 930 goles en total.