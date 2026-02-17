LEGADO: Argentina, de las heridas de la pasión a la gloria de la Copa del Mundo

Argentina no solo compite, sino que late como un solo hombre. No solo juega, sino que transmite. La selección argentina ha construido un legado que trasciende los resultados; ha convertido la Copa del Mundo en un territorio emocional, un campo de pruebas para el alma. Donde otros ven un torneo, Argentina ve el destino. Donde otros ven un partido, Argentina ve la historia.

Ese legado no se mide solo en títulos, sino en lo que esos títulos significan, y también en las derrotas que duelen, porque fueron esas las que forjaron el carácter, la identidad, la narrativa que culminó en Catar 2022. Es imposible entender la coronación de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo sin antes recorrer los caminos que lo llevaron hasta allí: las frustraciones, las finales perdidas, las críticas y la angustia.

Durante décadas, el fútbol argentino vivió una tensión entre el talento y el sufrimiento, entre la esperanza y la desilusión, hasta que esa pasión, herida tantas veces, decidió convertirse en destino.