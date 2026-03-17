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Legacy Canada GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

LEGACY: Cómo Canadá, coanfitrión de 2026, vivió un renacimiento en la Copa del Mundo de Catar

Esto es «Legacy», la serie de artículos y podcasts de GOAL que hace una cuenta atrás hasta el Mundial de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu que hay detrás de las naciones que definen el deporte rey. Hoy nos adentramos en cómo Canadá dejó de esperar a que le dieran permiso, aprendió a creer de nuevo y convirtió el sueño del Mundial en un momento decisivo, con un escenario aún mayor esperándoles ahora en su propio terreno.

Todo empezó en 2019, cuando Canadá venció a Estados Unidos por primera vez en 34 años. En lugar de liderar la celebración del equipo, el entonces seleccionador John Herdman mostró a Les Rouges un resumen de una serie de «actos de sacrificio» del equipo.

Primero, fue Jonathan David persiguiendo a Michael Bradley mientras este intentaba dominar el partido. Luego, fue el banquillo de Canadá reaccionando ante una dura falta. Herdman argumentó, en aquel momento, que eran ese tipo de momentos —esa intención— los que llevarían a Canadá a su primer Mundial desde 1986. Tres años después, se demostró que tenía razón.

Canadá recibió a Jamaica en el BMO Field en condiciones gélidas y procedió a arrollar por completo a los Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan y Junior Hoilett marcaron los goles ante un estadio lleno hasta la última plaza en un clima bajo cero.

Canadá, líder de la fase de clasificación de la CONCACAF, era la clara favorita. Muchos acudieron creyendo simplemente que lo inevitable se haría finalmente realidad, pero aun así tenían que ganar. Y bajo la nieve de Toronto, Les Rouges enloquecieron.

Esto, por supuesto, era para lo que servían todos los vídeos de Herdman. No había victoria, en pleno sentido de la palabra, hasta que su país se hubiera clasificado para un Mundial.

Herdman, que se había mostrado tan reacio a declarar cualquier tipo de victoria en cualquier momento de su mandato, finalmente dejó fluir sus emociones en una entrevista tras el partido: «Creo que si todos nos apoyamos mutuamente... Este es el momento de que todos apoyemos al fútbol y nos unamos. Porque podemos ser una potencia. Y ya es hora».

Ese partido, disputado el 27 de marzo de 2022, sigue siendo el encuentro más famoso en la historia de la selección canadiense. Claro, ya habían participado en un Mundial reducido antes, pero 1986 era una reliquia prehistórica en comparación con el fútbol moderno. Este fue un momento auténtico, el día en que Canadá volvió a convertirse en una nación futbolística. Y desde entonces no han mirado atrás.

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    El fracaso, seguido del dolor

    En realidad, Canadá no debería haberse clasificado en 1986. Si 2022 fue un logro, su participación 36 años antes fue un milagro. No todos los integrantes de aquel equipo jugaban al fútbol profesional, y los que sí lo hacían procedían de la NASL, una liga que había suspendido sus actividades en 1985.

    En aquel momento, solo dos naciones de la CONCACAF se clasificaban para el Mundial y, con México ya clasificado como anfitrión, Canadá tuvo que enfrentarse al resto de una región en la que Estados Unidos aún no era una potencia.

    Canadá superó con facilidad la primera ronda y se encontró luego en una fase de grupos con Honduras y Costa Rica, dos países con culturas futbolísticas mucho más consolidadas. Les Rouges se llevaron un valioso punto en Costa Rica y lo siguieron con una victoria por 1-0 en Honduras, gracias a un gol marcado por un trabajador de gas a tiempo completo, George Pakos. Eso preparó el terreno para una final en casa contra Honduras en la que bastaba con ganar para clasificarse.

    Canadá llenó un estadio temporal de 13 000 localidades en St. John’s, Terranova, y logró una ajustada victoria por 2-1 para asegurarse su primera clasificación para el Mundial. Aquella plantilla, incluso con un núcleo de veteranos de la NASL y unos cuantos jugadores que habían impresionado en los Juegos Olímpicos de 1984, seguía siendo dolorosamente inexperta. Les costaba incluso programar partidos de preparación.

    Como recordaba el seleccionador Tony Waiters: «Lo que hicimos fue formar más o menos un equipo improvisado, y nos íbamos prácticamente a cualquier sitio que pagara por nuestra presencia y nos pagara una vez allí. Así que hicimos una gira por el norte de África. También fuimos a Asia. Cualquier oportunidad de conseguir un partido en el que entrara dinero para poder destinar parte de ese dinero a los bolsillos de los jugadores».

    Las casas de apuestas creían que Canadá tenía pocas posibilidades incluso de marcar un gol, y se demostraron acertadas, ya que Les Rouges quedaron eliminados en la fase de grupos sin marcar ningún gol. Ahí es donde se supone que la mayoría de las naciones deben dar un paso adelante, con la vieja generación inspirando a la nueva para que lo haga aún mejor. En cambio, Canadá se estancó.

    No se clasificó en 1990 tras perder una eliminatoria a doble partido contra Guatemala, mientras que las campañas de 1994 y 1998 fueron igualmente infructuosas. Por su parte, una inesperada victoria en la Copa Oro de 2000 resultó ser poco más que un amanecer falso.

    • Anuncios
  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    El sueño de Herdman

    A finales de la década de 2010, algo cambió gracias a un fichaje de entrenador muy significativo. Octavio Zambrano había realizado un buen trabajo en la Copa Oro de 2017 al clasificar a Canadá para la fase eliminatoria por primera vez desde 2009, pero cuando Herdman quedó libre, la Federación Canadiense de Fútbol no lo dudó.

    El prestigioso inglés había tenido buenos resultados con la selección femenina de Canadá, convirtiéndola en una auténtica potencia en la escena mundial, y en aquel momento se le relacionaba con varios puestos de alto nivel, entre ellos el de seleccionador de la selección femenina de Inglaterra. Sin embargo, la Federación Canadiense de Fútbol estaba ansiosa por retener a Herdman y lo nombró seleccionador de la selección masculina en enero de 2018 con un contrato de ocho años que hacía salivar.

    Su cometido era sencillo: reconstruir el fútbol canadiense. Y era toda una tarea. Les Rouges tenían talento, pero eran un desastre.

    Herdman ya había supervisado una reconstrucción anteriormente con la selección femenina, por lo que sabía exactamente cómo replicar su éxito en la masculina. A menos de un año de asumir el cargo, afirmó que Canadá estaría en el Mundial de 2022. Muchos, incluidos los de tendencia estadounidense, se burlaron. ¿Seguro que este tipo no hablaba en serio? Sin embargo, los resultados empezaron a llegar.

    Cuando quedó claro que Canadá sería coanfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y México, el sueño se volvió más realista. También ayudó que Canadá contara con un buen equipo, liderado por la joven estrella del Bayern de Múnich Alphonso Davies y rodeado de mucha experiencia.

    Herdman era también un excelente gestor de personas, capaz de inspirar a un equipo. «Creo que cada minuto del día tiene un discurso motivador», dijo Lucas Cavallini tras una victoria en 2019. «Por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo cosas importantes».

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    Clasificación con estilo

    Al final, la clasificación pareció bastante fácil. Herdman formó una plantilla sólida en torno a Davies, dio minutos de juego a un joven delantero como Jonathan David y convenció a varios jugadores con doble nacionalidad para que se comprometieran con Canadá.

    La identidad del equipo cambió así drásticamente. En el pasado, Canadá había sido defensivo, incluso tímido. Y aunque Herdman no pretendía superar a todos en juego, sabía que la flexibilidad táctica sería vital, mientras que en Davies tenía a su disposición al mejor lateral izquierdo del fútbol mundial.

    Debido a su baja clasificación en la FIFA, Canadá tuvo que pasar por una ronda preliminar solo para llegar al grupo de ocho selecciones que decidiría las plazas para el Mundial. Lo superaron con facilidad, goleando a Haití por un 4-0 en el global para pasar a una fase final que, sobre el papel, parecía complicada, incluso con tres plazas automáticas en juego. Estados Unidos buscaba la revancha tras quedarse fuera de la clasificación para 2018 y parecía renovado bajo la dirección de Gregg Berhalter, mientras que México siempre fue un claro favorito para clasificarse. El tercer puesto parecía en juego, aunque Costa Rica partía como favorita tras su memorable trayectoria en el Mundial de 2014, en el que llegó a cuartos de final.

    Canadá comenzó con dos empates: un frustrante punto en casa ante Honduras, seguido de un resultado más aceptable en Estados Unidos. A continuación, se deshizo con facilidad de El Salvador, sumó un punto en el Azteca contra México y tropezó con un empate sin goles ante Jamaica. Tras cinco jornadas, el rendimiento era bueno —y Canadá estaba invicta—, pero necesitaba empezar a convertir los empates en victorias.

    Lo que siguió fue una contundente racha de seis victorias consecutivas, en la que destacaron los triunfos en casa ante México y, lo que fue decisivo, ante Estados Unidos. El primero se produjo bajo una intensa nevada en Edmonton, lo que llevó a los aficionados en las redes sociales a apodar al Commonwealth Stadium como el «Ice-teca».

    Esos resultados aseguraron de forma realista la clasificación automática, y para cuando llegó el partido contra Jamaica, no solo la clasificación de Canadá, sino también el hecho de terminar como primera del grupo, parecía una mera formalidad.

    «Ahora la gente cree. Y es increíble lo mucho que cree. Y esto solo va a ir a mejor. Ahora queremos ir al Mundial y dejar claro quiénes somos», afirmó el centrocampista Jonathan Osorio.

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    El impacto de la MLS

    Cabe destacar el impacto que tuvo la Major League Soccer en la mejora del fútbol canadiense bajo la dirección de Herdman. Sí, el seleccionador nació en Inglaterra y se formó en Nueva Zelanda, y sí, Canadá ya contaba con un panorama futbolístico cuando él asumió el cargo. Pero su camino hacia el Mundial no habría sido posible sin las contribuciones de la MLS.

    Por supuesto, la MLS cuenta con tres franquicias en el país, incluido el Toronto FC, que logró el triplete en 2017. Pero la cantera de jugadores de Canadá estaba muy marcada por la MLS. Mientras que Berhalter se alejó del talento nacional en favor de nombres europeos para su selección estadounidense, Herdman buscó respuestas en la MLS.

    Convocó a 16 jugadores de la MLS a lo largo de la larga campaña de clasificación de Canadá, y a 10 para sus dos últimos partidos, con cuatro más en esa plantilla que se habían formado en la MLS antes de marcharse a Europa.

    Herdman pudo beneficiarse de una cantera de jugadores que antes no existía. Durante años, el talento canadiense tuvo que marcharse a universidades estadounidenses para tener siquiera una oportunidad de triunfar como profesional. Pero en 2007, cuando el Toronto FC entró en la liga como franquicia de expansión, surgieron opciones reales y una cantera más accesible. Y aunque hasta ahora no ha dado lugar a ninguna estrella nacida en Canadá —Davies solo alcanzó la fama mundial una vez que se convirtió en titular en el Bayern de Múnich—, esos equipos han aportado una valiosa profundidad al equipo.

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Quedarse corto

    Aunque eso no fue suficiente en Catar. El sorteo fue brutal para Canadá, que quedó encuadrada con una Bélgica muy bien considerada, una Croacia con mucha experiencia y la selección que se reveló como la sorpresa del torneo, Marruecos.

    Herdman confió en el éxito de su equipo antes del torneo: «Nos vamos a enfrentar a gigantes del fútbol mundial, de eso no hay duda, y aquí somos David. Pero David siempre estuvo destinado a vencer a Goliat, siempre que comprendiera plenamente cuáles eran sus puntos fuertes».

    Una derrota por la mínima ante Bélgica dio esperanzas, y después de que Davies marcara el primer gol del país en un Mundial a los dos minutos del partido contra Croacia, la esperanza abundaba. Excepto que duró poco. Croacia encadenó cuatro goles, y Marruecos aplastó a Canadá en el último partido de la fase de grupos. Una vez más, no consiguieron sumar ni un solo punto y, tras toda la emoción de la clasificación, vieron cómo todo se desmoronaba. 

    A partir de ahí, las cosas empezaron a ir de mal en peor. Herdman llevó a Canadá a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF de 2023, pero allí no hubo magia contra Estados Unidos, y acabaron siendo eliminados en semifinales. Posteriormente, Herdman dejó su cargo en octubre de 2023 y se hizo cargo del Toronto FC, donde pasó grandes apuros antes de verse obligado a dimitir en 2024, tras quedar claro que estaba involucrado a sabiendas en el enorme escándalo en torno a Canada Soccer y que habían sido sorprendidos utilizando drones para espiar los entrenamientos de los rivales. Herdman fue mencionado en el informe y recibió una «amonestación por escrito» por su conocimiento de la situación, aunque no está claro si él orquestó el proceso.

    Jesse Marsch, sucesor de Herdman, afirmó más tarde que «no sabía mucho de lo que estaba pasando», con su cambio de rumbo ya en marcha.

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Un futuro prometedor?

    Marsch llegó con un resentimiento sin igual. Se rumoreaba que el estadounidense era el principal candidato al puesto vacante de seleccionador de Estados Unidos antes de que se contratara a Mauricio Pochettino, lo que llevó al exentrenador del Leeds United a lanzar una furiosa campaña de relaciones públicas en la que detalló lo mal que le había engañado la Federación Estadounidense de Fútbol, para la que había trabajado anteriormente como entrenador asistente.

    Aceptó el puesto de seleccionador de Canadá en mayo de 2024, a menos de un mes de la Copa América, y a pesar del talento de su plantilla, parecía probable que Canadá fuera superado por algunas de las mejores selecciones de Sudamérica. En cambio, llevó a Les Rouges a una inesperada semifinal, donde cayeron derrotados ante la futura campeona, Argentina.

    Desde entonces, Canadá no ha hecho más que ir a más. La Copa Oro de 2025 fue una decepción, pero en sus amistosos previos al Mundial de 2026, Les Rouges se han mostrado como un equipo difícil de batir. Davies está luchando contra las lesiones, pero la esperanza es que esté en forma y a pleno rendimiento para cuando llegue el verano, mientras que Marsch sigue beneficiándose de la MLS, aunque de una forma ligeramente diferente.

    No es ningún secreto que Canada Soccer anda escasa de fondos, y la federación alivió la carga haciendo que los tres clubes de la MLS del país contribuyeran al salario de Marsch. El entrenador insiste en que no hay obligación de utilizar a jugadores de la MLS a cambio, aunque el acuerdo sigue subrayando un sentido de unidad en todo el país, impulsado por los tres grandes clubes que lo consideran su hogar.

    Marsch ha demostrado ser un entrenador de éxito, pero se le ha encomendado la poco envidiable tarea de suceder a una leyenda del fútbol canadiense. Sin embargo, cree que puede triunfar donde Herdman fracasó. Si 2022 fue el mejor día en la historia del fútbol canadiense, tal vez, bajo la dirección de Marsch, haya otros aún mejores en el horizonte.

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