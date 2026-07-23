Getty Images Sport
Traducido por
Leeds y Manchester City negocian por James Trafford tras la retirada del Newcastle
El interés del Newcastle por Trafford se desvanece
El Leeds es ahora el favorito para fichar a Trafford tras iniciar negociaciones formales por el portero de 23 años, según The Athletic. El Newcastle, que seguía al internacional inglés, ha retirado su interés para evitar una larga negociación.
El portero fue su objetivo principal al inicio del mercado, pero el club optó por cambiar de rumbo para evitar una larga novela de traspasos. Los Magpies ya ficharon al joven Ewen Jaouen, de 20 años, procedente del Reims, y ahora buscan un guardameta con más experiencia.
- (C)Getty Images
Buscamos un portero de alto nivel
El fichaje de Trafford sería una declaración de intenciones para el Leeds. El club quiere consolidar el proyecto iniciado la temporada pasada y ve en un portero fiable la base de su sistema. Las negociaciones con el City se centrarán en la estructura del traspaso, incluidas posibles cláusulas de reventa u opciones de recompra.
El Leeds le ficharía para cubrir la baja de Karl Darlow, quien acabó la temporada pasada como titular antes de firmar con el Manchester United. Aunque el club cuenta con Lucas Perri y Alex Cairns, busca un guardameta de experiencia para asegurar el puesto a largo plazo.
Frustración en el City para el internacional inglés
Trafford quiere dejar el City tras una complicada temporada 2025-26, en la que quedó en el banquillo después de la llegada de Gianluigi Donnarumma. Regresó del Burnley con la ilusión de competir por la titularidad, pero el fichaje de última hora del italiano lo relegó a un papel de suplente.
Solo disputó 17 partidos, casi todos en copas nacionales. En febrero admitió que ser el segundo portero «no era lo que esperaba» y que había intentado evitarlo.
Aun así, su prestigio internacional se mantiene: debutó con la selección inglesa en marzo y fue incluido en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial, aunque no jugó.
- Getty/GOAL
Un verano decisivo para la antigua estrella del Burnley
Las próximas semanas serán clave para Trafford, que busca definir su futuro. Tras brillar en el Burnley y ganarse la confianza de la selección, no puede permitirse otra temporada en el banquillo. Fichar por el Leeds le daría el escenario ideal para mostrar sus reflejos y su autoridad en el área.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias