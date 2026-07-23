Leeds y Manchester City negocian por James Trafford tras la retirada del Newcastle

El Leeds es ahora el favorito para fichar a Trafford tras iniciar negociaciones formales por el portero de 23 años, según The Athletic. El Newcastle, que seguía al internacional inglés, ha retirado su interés para evitar una larga negociación.

El portero fue su objetivo principal al inicio del mercado, pero el club optó por cambiar de rumbo para evitar una larga novela de traspasos. Los Magpies ya ficharon al joven Ewen Jaouen, de 20 años, procedente del Reims, y ahora buscan un guardameta con más experiencia.



