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Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Leeds y Ajax pujan por fichar gratis a la exestrella del Borussia Dortmund

J. Brandt
Leeds
Ajax
Borussia Dortmund
Eredivisie
Bundesliga
Premier League

El Leeds United es favorito para fichar a Julian Brandt, exjugador del Borussia Dortmund, mientras el centrocampista alemán busca nuevo equipo tras dejar la Bundesliga. El jugador de 30 años, ahora sin contrato, ha desencadenado una pugna entre el club de Yorkshire y el Ajax.

  • Comienza la pugna por el mediapunta alemán

    El Leeds United quiere fichar a Brandt y, según Sky Sports, intensifica sus gestiones para llevarse al exjugador del Borussia Dortmund a Elland Road. El internacional alemán llega como agente libre tras expirar su contrato con el Borussia Dortmund, lo que lo convierte en uno de los talentos más codiciados del mercado. Aunque el Ajax también está interesado, la posibilidad de jugar en Inglaterra parece dar a los «Whites» una ventaja significativa en las negociaciones.

    El interés desde West Yorkshire es real. Según el periodista de Sky Sports Luca Bendoni, ya se ha presentado una propuesta de contrato de tres años para el centrocampista. Este fichaje refleja la ambición del Leeds, que busca mejorar su calidad técnica de cara a una temporada exigente. Se sabe que el padre y agente del jugador, Jurgen, visitó las instalaciones de entrenamiento del club en Thorp Arch a principios de este mes para evaluar las instalaciones y discutir el proyecto en persona.



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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    El aliciente de la Premier League ayuda al Leeds

    A pesar del interés de la Eredivisie y de Italia, Brandt preferiría fichar en el Reino Unido. Llegó al Borussia Dortmund en 2019 procedente del Bayer Leverkusen por 25 millones de euros y ganó la DFB-Pokal en la 2020-21. Ahora, con 30 años, le atrae la Premier League.

    El Ajax permanece atento, seducido por su palmarés europeo y un estilo que potencia la creatividad del alemán. En la última temporada con el Dortmund marcó 11 goles y dio cuatro asistencias en 41 partidos. Pese a ello, el Leeds trabaja sin descanso para ganar la puja, consciente de que un jugador de su nivel sale al mercado sin cláusula de traspaso.

  • El fin de una era en Dortmund

    La marcha de Brandt del Borussia Dortmund cierra un capítulo clave en su carrera, donde se consolidó como uno de los creadores más regulares del fútbol alemán. En el Westfalenstadion fue pieza clave en duelos de alto nivel, como la final de la Liga de Campeones de 2024 ante el Real Madrid. Antes, en el Bayer Leverkusen, batió récords al ser el jugador más joven en llegar a 100 partidos con tan solo 21 años.

    Su precocidad y solidez, con 300 partidos en la máxima categoría alemana, son justo lo que busca el Leeds.

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    El Leeds sigue su renovación veraniega con Brandt

    Si el Leeds ficha a Brandt, será su tercer refuerzo del verano tras Harry Wilson y Tarik Muharemovic, y se espera que James Trafford se sume pronto. El club de West Yorkshire quiere mejorar la plantilla para superar la 14.ª posición de la Premier League, su paso a semifinales de la FA Cup y su eliminación en la segunda ronda de la Copa de la Liga.