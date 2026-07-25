El Leeds United quiere fichar a Brandt y, según Sky Sports, intensifica sus gestiones para llevarse al exjugador del Borussia Dortmund a Elland Road. El internacional alemán llega como agente libre tras expirar su contrato con el Borussia Dortmund, lo que lo convierte en uno de los talentos más codiciados del mercado. Aunque el Ajax también está interesado, la posibilidad de jugar en Inglaterra parece dar a los «Whites» una ventaja significativa en las negociaciones.

El interés desde West Yorkshire es real. Según el periodista de Sky Sports Luca Bendoni, ya se ha presentado una propuesta de contrato de tres años para el centrocampista. Este fichaje refleja la ambición del Leeds, que busca mejorar su calidad técnica de cara a una temporada exigente. Se sabe que el padre y agente del jugador, Jurgen, visitó las instalaciones de entrenamiento del club en Thorp Arch a principios de este mes para evaluar las instalaciones y discutir el proyecto en persona.







