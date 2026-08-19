El Leeds United ha confirmado oficialmente que Rodon ha firmado un nuevo contrato de cuatro años, lo que garantiza que el defensa siga siendo una pieza clave de la unidad defensiva del club. El jugador, de 28 años, tenía un acuerdo anterior que se extendía hasta 2028, pero el club se movió con rapidez para recompensar sus actuaciones constantes y su liderazgo.

En declaraciones a LUTV tras el anuncio, Rodon expresó su enorme orgullo por ampliar su etapa en West Yorkshire. El defensa destacó el importante impacto que el club ha tenido en su vida profesional y en su bienestar personal, y afirmó: «Creo que lo he dicho desde el primer día, desde que llegué a este club, todo el mundo en el club ha sido absolutamente brillante conmigo y me ha encantado. Así que ampliar mi etapa aquí y, ojalá, pasar muchos más años aquí, es algo de lo que tengo muchas ganas de cara a un futuro exitoso».