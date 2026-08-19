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¡Leeds United blinda a Joe Rodon! El defensa de Gales firma un nuevo contrato de cuatro años en Elland Road
Compromiso con el proyecto de Elland Road
El Leeds United ha confirmado oficialmente que Rodon ha firmado un nuevo contrato de cuatro años, lo que garantiza que el defensa siga siendo una pieza clave de la unidad defensiva del club. El jugador, de 28 años, tenía un acuerdo anterior que se extendía hasta 2028, pero el club se movió con rapidez para recompensar sus actuaciones constantes y su liderazgo.
En declaraciones a LUTV tras el anuncio, Rodon expresó su enorme orgullo por ampliar su etapa en West Yorkshire. El defensa destacó el importante impacto que el club ha tenido en su vida profesional y en su bienestar personal, y afirmó: «Creo que lo he dicho desde el primer día, desde que llegué a este club, todo el mundo en el club ha sido absolutamente brillante conmigo y me ha encantado. Así que ampliar mi etapa aquí y, ojalá, pasar muchos más años aquí, es algo de lo que tengo muchas ganas de cara a un futuro exitoso».
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Un viaje vital de Londres a Leeds
La trayectoria de Rodon en Elland Road comenzó en 2023, cuando llegó inicialmente cedido por el Tottenham Hotspur. Rápidamente se convirtió en una pieza habitual del equipo y acabó disputando 136 partidos con el conjunto a lo largo de tres productivas temporadas. Durante este periodo, el galés ha aportado tres goles, pero lo que realmente ha destacado ha sido su solidez defensiva.
El defensor señaló la clara visión del club como una de las principales razones de su decisión de comprometer sus mejores años con el Leeds United. «Para mí, creo que la dirección que hemos tomado y, en cierto modo, el camino que he recorrido desde que estoy aquí, la ambición y el proyecto que hay aquí, hacían que fuera una decisión obvia. Así que, que el club crea en mí y me dé esta oportunidad, me hace estar muy agradecido. Estoy encantado y no veo la hora de ponerme en marcha. Es el momento más feliz de mi carrera», explicó Rodon.
Forjando un legado defensivo
El internacional galés fue una pieza clave del equipo que logró el ascenso a la Premier League. Durante la temporada 2024-25 de la Championship, Rodon fue titular en los 46 partidos de liga, un logro que sostuvo la campaña del título de Leeds. Después, disputó 35 encuentros en la Premier League el curso pasado y desempeñó un papel crucial para que el club evitara el descenso por un margen de ocho puntos, terminando finalmente en la 14.ª posición.
La profunda conexión de Rodon con la afición de Elland Road fue otro factor decisivo en su renovación de contrato. Describió el ambiente en el club como algo único en su carrera. «Ahora todo me resulta normal. Leeds es como mi segunda casa ahora», añadió Rodon. «La conexión que tengo con los aficionados y con todos en el club no tiene comparación».
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Construyendo para el futuro
La renovación de contrato de Rodon es la última declaración de intenciones de la cúpula de Leeds durante un ajetreado mercado estival. El club se ha mostrado activo en el mercado, incorporando a jugadores como James Trafford, Harry Wilson, Tarik Muharemovic y Nico Elvedi para reforzar la plantilla del primer equipo de cara a su estreno en la Premier League, a domicilio ante el Nottingham Forest, el 22 de agosto.
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