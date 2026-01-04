Leeds confirma la muerte de un aficionado tras una emergencia médica en Elland Road antes del duelo ante el Manchester United

El partido entre Leeds y Manchester United terminó 1-1. Brenden Aaronson, figura de la selección de Estados Unidos, adelantó a los locales, pero el delantero brasileño Matheus Cunha igualó el marcador apenas tres minutos después, ya superada la hora de juego.

Tras el encuentro, el entrenador de los Whites, Daniel Farke, atendió a los medios y destacó el orgullo que siente por su equipo, que volvió a competir con carácter y entrega: “Antes que nada, tengo que decir que estoy orgulloso de los chicos porque, obviamente, fueron circunstancias complicadas para nosotros. Hace apenas dos días y medio tuvimos que esforzarnos al máximo para lograr una valiosa portería a cero en Liverpool.

Y hoy, sin varios jugadores clave, enfrentarnos a un equipo de la talla del Manchester United —un partido que todos consideran el más importante en la historia reciente del Leeds United— no era sencillo.

Por eso estoy muy orgulloso de la mentalidad del equipo, de cómo volvió a mostrar resistencia. Fue otra actuación muy competitiva y realmente buena. Quizá futbolísticamente no fue nuestro mejor día, pero aun así encontramos la manera de competir. De hecho, siendo honesto, queda una ligera decepción por no habernos llevado los tres puntos.”

Farke también se refirió a la racha de siete partidos invictos del Leeds, que incluye dos duelos ante Liverpool, una visita del Chelsea y este choque frente al United: “Quizá eso lo dice todo. Ser un equipo recién ascendido, llevar siete partidos sin perder en la Premier League y aun así sentir decepción por empatar contra el Manchester United, pese a las numerosas ausencias, habla bien de nosotros. No puedo evitar sentir que este partido se podía haber ganado.”