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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Lecce vs. Monza, dónde ver el partido y la retransmisión en directo: canal, horario y alineaciones

Lecce vs Monza
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Monza

Lucha por alejarse del fondo

El Lecce, dirigido por Eusebio Di Francesco, intenta recuperar el equilibrio tras dos derrotas consecutivas sin marcar frente a la Roma y el Cagliari. Para el conjunto de la región de Apulia, después del enfrentamiento con el equipo de Cerdeña y otro en la primera jornada ante el Venezia, el duelo con el Monza, dirigido por Ivan Juric, supone otro enfrentamiento directo.

El técnico del equipo de Brianza, atascado en un punto en la clasificación tras el empate con el Parma, recupera en el ataque a Varela, autor de dos goles en este torneo hasta el momento. Es probable que Robinson se afiance en la zona de creación de juego tras el gol que marcó en la Copa de Italia, para situarse junto a Colpani. Y en la portería, Thorsvedt podría disputar sus primeros partidos.

En el Lecce, en cambio, Stulic sigue contando con un lugar en la delantera, apoyado en las bandas por Pierotti y Montero. En el centro del campo, Ilic disputa su primer partido como titular desde el minuto uno.



  • Lecce contra Monza: canal de transmisión y directo

    El partido: Lecce-Monza

    La fecha: domingo 13 de septiembre de 2026

    El horario: 15.00

    El canal de transmisión: stc

    La transmisión en directo: stc

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  • Alineaciones probables de Lecce-Monza

    Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilić, Njoum, Coulibaly; Pierotti, Stolić, Montero.

    Monza (3-4-2-1): Thorkvist; Kuadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foloronsho, Akinsanmiro, Manjas; Robinson, Colpani; Varela.

  • Dónde ver el partido entre Lecce y Monza

    El partido de la Serie A italiana entre Lecce y Monza será transmitido en directo por televisión a través de stc mediante la aplicación en televisores inteligentes compatibles, o utilizando videoconsolas (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

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  • Dónde ver el Lecce contra el Monza en directo

    Lecce-Monza estará disponible también en directo en dispositivos como smartphones, tablets, portátiles y ordenadores de sobremesa gracias a stc, descargando la aplicación o accediendo al sitio web oficial de la plataforma.

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