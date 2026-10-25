Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos que resultan fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, en el Via del Mare, en la capital del Salento, se disputará el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.
El Lecce de Eusebio Di Francesco, que en tres días ha perdido a tres titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, debe confirmar su buen momento. Si gana, superará precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema» (en palabras del consejero delegado Carnevali). La Juventus lleva dos jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al encuentro tras un empate con polémica ante el Rennes en la Europa League.
LECCE-JUVENTUS 0-2
GOLEADORES: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)