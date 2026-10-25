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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus

Sigue el Lecce-Juventus, partido de la octava jornada de la Serie A.

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos que resultan fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, en el Via del Mare, en la capital del Salento, se disputará el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.


El Lecce de Eusebio Di Francesco, que en tres días ha perdido a tres titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, debe confirmar su buen momento. Si gana, superará precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema» (en palabras del consejero delegado Carnevali). La Juventus lleva dos jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al encuentro tras un empate con polémica ante el Rennes en la Europa League.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLEADORES: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    41' GOL - Woltemade controla y acomoda un buen balón para reactivar el ataque de la Juventus. Kolo Muani abre hacia Gatti, que cede de inmediato al borde del área para Douglas Luiz: remate cruzado de primeras con la derecha y Falcone (que no está del todo acertado) queda batido con la ayuda del poste más alejado.


    36' OCASIÓN - Douglas Luiz busca con un pase en profundidad a Kolo Muani, que se escapa de Tiago Gabriel, controla con el pecho, se gira y dispara cruzado desde una posición ligeramente escorada, pero golpea demasiado mal el balón con la derecha y no encuentra portería.


    29' GOL - Jugada ensayada de falta: Douglas Luiz inventa una trayectoria que sorprende a la línea defensiva del Lecce. McKennie arranca en posición legal, olvidado por Veiga, y, lanzándose al suelo, toca el balón lo justo (sin golpearlo limpiamente) para superar a Falcone.


    25' - El Lecce sale bien al contraataque y mueve el balón de derecha a izquierda hasta Fatah, a la altura del vértice del área. El sueco recorta hacia la derecha, supera a Kalulu y dispara con efecto, pero el balón se va demasiado alto sobre la portería de Vicario.


    5' - Woltemade envía en profundidad a Kolo Muani, que llega hasta la línea de fondo y centra al corazón del área para el propio delantero centro alemán, que golpea mal el balón y no logra rematar.


    1' OCASIÓN - Vicario asume un riesgo enorme: tarda muchísimo en despejar con los pies y, cuando lo hace, N'Dri se lanza al suelo e intercepta el balón. Por suerte para el portero de la Juventus, el despeje acaba únicamente fuera de juego.


    0' El partido comienza en el Via del Mare a las 18:00


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • LECCE-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO

    Lecce-Juventus 0-2


    Goleadores: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Suplentes: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Siebert, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Monteiro.

    Entrenador: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

    Suplentes: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Rugani, Sarr, Cabal.

    Entrenador: Spalletti.


    Árbitro: Maresca

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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