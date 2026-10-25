Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

41' GOL - Woltemade controla y acomoda un buen balón para reactivar el ataque de la Juventus. Kolo Muani abre hacia Gatti, que cede de inmediato al borde del área para Douglas Luiz: remate cruzado de primeras con la derecha y Falcone (que no está del todo acertado) queda batido con la ayuda del poste más alejado.





36' OCASIÓN - Douglas Luiz busca con un pase en profundidad a Kolo Muani, que se escapa de Tiago Gabriel, controla con el pecho, se gira y dispara cruzado desde una posición ligeramente escorada, pero golpea demasiado mal el balón con la derecha y no encuentra portería.





29' GOL - Jugada ensayada de falta: Douglas Luiz inventa una trayectoria que sorprende a la línea defensiva del Lecce. McKennie arranca en posición legal, olvidado por Veiga, y, lanzándose al suelo, toca el balón lo justo (sin golpearlo limpiamente) para superar a Falcone.





25' - El Lecce sale bien al contraataque y mueve el balón de derecha a izquierda hasta Fatah, a la altura del vértice del área. El sueco recorta hacia la derecha, supera a Kalulu y dispara con efecto, pero el balón se va demasiado alto sobre la portería de Vicario.





5' - Woltemade envía en profundidad a Kolo Muani, que llega hasta la línea de fondo y centra al corazón del área para el propio delantero centro alemán, que golpea mal el balón y no logra rematar.





1' OCASIÓN - Vicario asume un riesgo enorme: tarda muchísimo en despejar con los pies y, cuando lo hace, N'Dri se lanza al suelo e intercepta el balón. Por suerte para el portero de la Juventus, el despeje acaba únicamente fuera de juego.





0' El partido comienza en el Via del Mare a las 18:00





AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO