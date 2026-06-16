El Lecce ha ejercido su opción de compra de 3 millones de euros por el delantero Francesco Camarda, nacido en 2008. El joven, formado en las categorías inferiores del Milan, jugó 21 partidos en la Serie A y marcó un gol la temporada pasada, aunque una operación de hombro le mantuvo varios meses sin jugar.
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Lecce ha comprado definitivamente a Francesco Camarda por 3 millones de euros. El Milan puede recuperarlo hasta el 20 de junio por 4 millones
EL COMUNICADO
El Lecce ha anunciado que ha ejercido su opción de compra sobre el jugador Francesco Camarda procedente del Milan, que aún puede igualar la oferta entre el 18 y el 20 de junio. «El U.S. Lecce comunica que ha ejercido el derecho de opción para la adquisición definitiva del jugador Francesco Camarda procedente del A.C. Milan, que tiene la facultad de ejercer la opción de recompra del 18 al 20 de junio». El Lecce ha pagado 3 millones por Camarda; el Milan solo debería añadir uno más para recuperarlo.
LAS ESTADÍSTICAS DE CAMARDA EN EL MILÁN
Con la camiseta rossonera, Francesco Camarda debutó en la Serie A con 15 años y 260 días, en el partido contra la Fiorentina de la temporada 2023/2024. Ha jugado 16 partidos con el primer equipo, cuatro en la Liga de Campeones, y 20 con el Milan Futuro en la Serie C, marcando siete goles. Su contrato con el Milan finaliza el 30 de junio de 2028.