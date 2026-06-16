Lecce ha comprado definitivamente a Francesco Camarda por 3 millones de euros. El Milan puede recuperarlo hasta el 20 de junio por 4 millones

El Lecce ha anunciado que ha ejercido su opción de compra sobre el jugador Francesco Camarda procedente del Milan, que aún puede igualar la oferta entre el 18 y el 20 de junio. «El U.S. Lecce comunica que ha ejercido el derecho de opción para la adquisición definitiva del jugador Francesco Camarda procedente del A.C. Milan, que tiene la facultad de ejercer la opción de recompra del 18 al 20 de junio». El Lecce ha pagado 3 millones por Camarda; el Milan solo debería añadir uno más para recuperarlo.