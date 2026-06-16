El Lecce ha anunciado que ha ejercido la opción de compra de Francesco Camarda al Milan, que aún puede ejecutarla del 18 al 20 de junio. «El U.S. Lecce comunica que ha ejercido el derecho de opción para adquirir definitivamente al jugador Francesco Camarda procedente del A.C. Milan, que puede ejercer la opción de recompra del 18 al 20 de junio». El Lecce ha pagado 3 millones por Camarda, pero el Milan solo deberá añadir uno más para recuperarlo.