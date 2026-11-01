✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.