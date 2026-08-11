Rafael Leao vuelve a hablar en las redes sociales y se refiere implícitamente a la despedida del Milan. Esto es lo publicado por la noche por el delantero portugués en una historia de Instagram: "Mi único pensamiento es el campo: estoy concentrado en dar lo máximo, en cada partido y en cada entrenamiento. Solo para evitar cualquier forma de especulación y noticias falsas, reitero que desde hace tiempo he confiado la gestión de todos mis intereses exclusivamente a mi familia y a mis abogados. Ninguna otra persona está autorizada a hablar en mi nombre. La cabeza, en los próximos objetivos".
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Leao y la despedida del Milan: «Mi único pensamiento está en el campo, nadie puede hablar en mi nombre. La cabeza, en los próximos objetivos»
SITUACIÓN COMPLICADA
El delantero portugués, considerado transferible por el Milan, vuelve así a pronunciarse en las redes sociales sobre su futuro, y lo hace de manera categórica, también para evitar especulaciones: reitera su situación, declarando que se fía únicamente de sus familiares, en particular de su padre, y de sus abogados, y alejando así también una posible intermediación de Jorge Mendes en caso de traspaso. Ninguna distracción ligada al mercado por ahora, por tanto, pero para el Milan Leao no es en absoluto intocable, y este impasse por el momento hace complicada la planificación por parte de Amorim.
LA ELECCIÓN DE AMORIM
No es ningún secreto, de hecho, que para el técnico, ex del Sporting y del Manchester United, el 10 estaba lejos de ser imprescindible, y las palabras de despedida de Leao al inicio del mercado apuntaban a una salida bastante segura; con el paso de los días, sin embargo, la falta de ofertas que satisficieran al Milan desde el punto de vista económico y al jugador desde el punto de vista deportivo ha cristalizado la situación, con un Leao que ahora puede quedarse, pero que no tiene un papel bien definido en el 3-4-2-1 y, sobre todo, no ha permitido inversiones en su puesto al no haberse concretado su salida.
El no a Turquía y las ofertas bajas
La verdad es que las ofertas llegadas desde Turquía, primero del Fenerbahce y después sobre todo del Galatasaraynunca han convencido al AC Milan, que desde el principio ha pedido 60 millones de euros por el traspaso definitivo: desde Estambul, en cambio, han llegado propuestas de cesión con opción u obligación de compra por cifras claramente inferiores, en torno a 35/40 millones de euros. Sin contar que Leao considera el traslado al Bósforo no como una mejora para su carrera.
La consecuencia es que a día de hoy, a 12 de agosto, a 20 días del final del mercado de fichajes y a 10 del inicio de la Serie A, Leao todavía no sabe con certeza dónde jugará la próxima temporada: probablemente esperaba algún sondeo atractivo de la Premier League o de La Liga, que no ha llegado. Por lo tanto, el jugador mejor pagado de la plantilla y uno de los más dotados técnicamente ahora ni siquiera tiene la certeza de ser titular, en caso de que al final se quede en la plantilla, además de haber bloqueado las negociaciones de entrada. Un callejón sin salida peligroso, que Leao intenta espantar a golpe de redes sociales: si al final se queda en el Milan, también habrá que ver cómo reciben los aficionados las numerosas muestras de malestar llegadas en verano, en las que en varias ocasiones se ha desmarcado del Milan.
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