Rafa Leao está a punto de dejar el Milan. Un jugador muy discutido, muy fuerte pero también incompleto. Creo que hoy el sentimiento de la afición del Milan sobre este asunto es el de la pena por lo que pudo ser y no fue. El portugués toca el cielo con un dedo en el año del Scudetto, la temporada siguiente ofrece actuaciones de alto nivel en la Champions, pero después empieza un declive inexorable, hasta nuestros días.





Es un jugador que tiene un potencial enorme, pero que por actitud, carácter y poca hambre no ha logrado expresarlo con la camiseta del Milan. Es justo que sus caminos se separen, porque su ciclo en Milanello está más que acabado, como él mismo ha declarado en repetidas ocasiones durante el verano.

Después de eso, creo que los milanistas y sobre todo el club no deben subestimar su salida. La directiva tiene el deber de sustituirlo adecuadamente, porque aunque hoy Leao pase por ser un jugador cualquiera, no ha sido un jugador cualquiera para el Milan.