Leao, Osimhen y…: qué equipo es el Galatasaray y hasta dónde puede llegar en Turquía y en la Champions League

El Galatasaray ha comenzado esta temporada con algún titubeo: empató 2-2 con el recién ascendido Corum, pero después se resarció de inmediato con un contundente póker en casa del Erzurumspor. El ex del Nápoles está a tope y ya está viendo portería con continuidad, y ahora tiene a su lado a una estrella de su mismo nivel que podrá asistirle y potenciarle aún más. La decisión de Leao de preferir a los turcos antes que al Aston Villa y al glamour de la Premier League se explica también en ese sentido: un campeonato por ganar, pero que no te exige al 100% en todos los partidos, y una campaña europea que puede deparar grandes sorpresas. El sorteo de Nyon no fue demasiado benévolo y emparejó a los campeones de Turquía con Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas, un camino nada fácil en el que hará falta el mejor Leao.





Pero el Galatasaray no vive solo de Osimhen y Leao. Es cierto que, mientras Fenerbahce, Besiktas y Trabzonspor han tenido mercados de fichajes por todo lo alto, el Gala ha sido más prudente y austero. También es verdad, sin embargo, que los grandes golpes ya los había dado en ventanas anteriores, que podrían llegar otros movimientos y que la plantilla es súper competitiva.





Okan no tiene muchísimos recambios de nivel, pero entre los primeros 15 jugadores el Galatasaray sigue estando por encima de sus rivales, que aun así se han acercado. El pilar del equipo es el portero Cakir; la defensa se sostiene sobre los recuperados Singo y Sanchez, ambos autores de dos grandes Mundiales con Costa de Marfil y Colombia. En el centro del campo está por ver la situación de Torreira, que ha pedido salir, mientras que jugadores antes imprescindibles como Gundogan y Leminaya no lo son tanto. El relevo ya ha llegado con el ascenso a titulares indiscutibles de perfiles como Sallai, Gabriel Sara, Akgun y Yilmaz. Esta también deberá ser la temporada del relanzamiento de Sané, a la baja con su club y, sobre todo, con la selección. Si vuelve a ser el del Bayern, el tridente con Leao y Osimhen puede saltar chispas.