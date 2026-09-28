Leao: "La liga turca es muy competitiva, hay grandes nombres y me ha sorprendido positivamente"

Una buena actuación, con el larguero evitándole la alegría del gol. Entre los protagonistas del gran triunfo de Portugal en Noruega está el ex del Milan Rafael Leao, que así comentó al final del partido, según recoge Ojogo: "Jorge Jesus me conoce y, en cualquier posición, daré el máximo. Estoy seguro de que me ayudará a explotar al máximo mis cualidades. El entrenador ha aportado una gran solidez defensiva. Ellos tuvieron mucha posesión del balón y nosotros logramos mantenernos compactos en defensa. Era justo lo que necesitábamos para marcar la diferencia en los partidos importantes. Cada vez que salto al campo, intento dar el máximo. No hice la pretemporada, estoy intentando alcanzar mi mejor condición física, pero siempre estoy listo para ayudar al equipo. Tenemos jugadores de altísima calidad en la selección. Todos los jugadores están preparados y el entrenador los está alineando en posiciones en las que pueden marcar la diferencia, como Joao Felix. Estoy contento, le tengo mucho cariño, ha recibido muchas críticas y ahora está demostrando su calidad y está marcando la diferencia".