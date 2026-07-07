Leao eliminó al Milan de su biografía de Instagram; parece que se va, ya hay precio fijado

Decidí marcharme al final de la última temporada, antes del Mundial. En Sport TV Portugal, antes de viajar a América, hablé del Milan en pasado: «Creo que ya lo di todo en el Milan. El club me ayudó a crecer, me apoyó en los momentos difíciles y dejé mi huella en su historia. Todos tenemos sueños y retos; yo aspiro a uno nuevo en otra liga. Si se da, estaré muy contento, porque sé que he hecho un buen trabajo en el Milan».