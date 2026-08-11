Rafael Leao vuelve a hablar en las redes sociales y aleja su adiós del Milan. Esto es lo publicado esta noche por el delantero portugués en una historia de Instagram: «Mi único pensamiento está en el campo: estoy centrado en dar el máximo, en cada partido y en cada entrenamiento. Solo para evitar cualquier forma de especulación y noticias falsas, reitero que desde hace tiempo he confiado la gestión de todos mis intereses exclusivamente a mi familia y a mis abogados. Ninguna otra persona está autorizada a hablar en mi nombre. La cabeza, en los próximos objetivos».
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Leao aleja su adiós al Milan: «Mi único pensamiento es el campo, nadie puede hablar en mi nombre. La mente, en los próximos objetivos»
SITUACIÓN COMPLICADA
El delantero portugués, considerado transferible por el Milan, vuelve así a hacerse oír en las redes sociales sobre su futuro, y lo hace de manera categórica, también para evitar especulaciones: reafirma su situación, declarando que se fía únicamente de sus familiares, en particular de su padre, y de sus abogados. Por ahora no hay ninguna distracción relacionada con el mercado, por tanto, pero para el Milan Leao no es en absoluto intocable, y este impasse de momento complica la planificación por parte de Amorim.
LA ELECCIÓN DE AMORIM
No es ningún secreto, de hecho, que para el técnico ex del Sporting y del Manchester United el 10 estaba lejos de ser imprescindible, y las palabras de despedida de Leao al inicio del mercado daban pie a una salida bastante segura; con el paso de los días, sin embargo, la falta de ofertas del agrado del Milan desde el punto de vista económico y del jugador desde el punto de vista deportivo ha cristalizado la situación, con Leao, que ahora puede quedarse pero no tiene un rol bien definido en el 3-4-2-1 y, sobre todo, no ha permitido inversiones en su posición con su no salida.
El no a Turquía y las ofertas bajas
La verdad es que las ofertas llegadas desde Turquía, primero del Fenerbahçe y después sobre todo del Galatasaray,nunca han convencido al AC Milan, que desde el principio ha pedido 60 millones de euros por el traspaso definitivo: desde Estambul, en cambio, han llegado propuestas de cesión con opción u obligación de compra por cifras claramente inferiores, en torno a los 35/40 millones de euros. Sin contar que Leão no considera el traslado al Bósforo como una mejora para su carrera.
La consecuencia es que, a día de hoy, a 12 de agosto, a 20 días del cierre del mercado de fichajes y a 10 del inicio de la Serie A, Leao todavía no sabe con certeza dónde jugará la próxima temporada: probablemente esperaba algún sondeo atractivo de la Premier League o de LaLiga, que no ha llegado. Por lo tanto, el futbolista mejor pagado de la plantilla y uno de los más dotados técnicamente ahora ni siquiera tiene la certeza de ser titular, en caso de que al final se quede en el equipo, además de que ha bloqueado las negociaciones de entrada. Un callejón sin salida peligroso, que Leao intenta ahuyentar a golpe de redes sociales: si al final se queda en el Milan, también habrá que ver cómo reciben los aficionados las numerosas muestras de malestar llegadas en verano, en las que en varias ocasiones se ha desmarcado del Diavolo.
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