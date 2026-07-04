Leandro Trossard, a punto de abandonar el Arsenal tras cerrarse un acuerdo por 20 millones de euros

Según The Athletic, el club turco ha acordado con el Arsenal un traspaso de 20 millones de euros por el delantero de 31 años. El acuerdo incluye 18 millones fijos más 2 millones en variables. Faltan definir las condiciones personales, estimadas en 9 millones.

Trossard renovó en agosto de 2025 con un notable aumento, pero su contrato expira en 2027. Con solo un año por delante, el club prefiere venderlo ahora.