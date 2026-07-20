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Leandro Paredes, tildado de «vergüenza» por su comportamiento «vergonzoso», empañó las celebraciones de España tras el Mundial
Se desata una violenta pelea tras el partido
La derrota de Argentina 1-0 ante España en la prórroga se empañó con una trifulca tras el partido. Las cámaras captaron a Paredes agarrando a Eric García del cuello y derribando a Gavi, mientras Nahuel Molina golpeaba a Rodri en su celebración. Los comentaristas ingleses Joe Hart, Wayne Rooney, Gary Neville y Micah Richards lo tildaron de vergonzoso.
- AFP
Argentina enfrenta una fuerte reacción
Los comentaristas de televisión criticaron la falta de deportividad de los jugadores argentinos tras perder el título mundial, aunque elogiaron al capitán Lionel Messi por su clase.
El comentarista de la BBC Hart destacó el contraste: «Solo un jugador mostró clase: Lionel Messi, que estrechó la mano a todos los españoles. El partido acabó y no pueden quejarse. Un comportamiento repugnante».
Al elogiar a los nuevos campeones, destacó el gol de Ferran Torres y concluyó: «España se lo merece. Han sido magníficos todo el torneo; dominaron a una Argentina rígida y aguerrida. El mejor equipo ganó este Mundial».
Las críticas siguieron, pues este temperamento agresivo no era nuevo para el equipo de Lionel Scaloni, tras escenas similares cuando eliminaron a Inglaterra en las semifinales.
Rooney, reflexionando sobre este patrón, afirmó: «¿Te sorprende? A mí no. Ya hemos visto esto antes con Argentina. No es la reacción que uno desea. Ya vimos algo similar tras eliminar a Inglaterra en la ronda anterior. Es triste. Si pierdes un partido de fútbol, sé elegante y vete. Es lamentable».
Rooney añadió que la agresividad solo ocultaba su inferioridad en el campo: «Es la reacción de quien pierde el duelo en juego, lucha y estrategia, y al final recurre a eso. Una actitud lamentable por parte de esos dos jugadores».
Paredes, tildado de «vergüenza»
Gary Neville, molesto por la falta de disciplina de Paredes en las últimas jornadas, declaró en ITV Sport: «Son muy competitivos y me encanta ese aspecto, pero [Paredes] ha sido una vergüenza en los últimos dos partidos; no entiendo por qué los árbitros se lo permiten».
Haciéndose eco de esos sentimientos y denunciando la falta de profesionalidad de ese comportamiento implacable, Richards declaró en la BBC: «La verdad es que resulta bastante vergonzoso. Durante el partido, estuvieron al límite en cada ocasión. Paredes no tiene por qué hacer eso, es mejor que eso, y la cosa no se queda ahí: sigue y sigue y sigue. Todos perdemos y nos frustramos, pero esto no está bien; no da buena imagen».
Al destacar que el fútbol superó las tácticas negativas, el exlateral inglés Lee Dixon añadió: «Tras esas escenas, hay que reconocer que España lo ha hecho muy bien. El fútbol ha ganado, sin duda.
A lo largo del torneo han mejorado mucho; encajar solo un gol en todo el Mundial habla de su organización y creatividad.
Tienen velocidad por las bandas y es un placer verlas jugar. Por otro lado, hoy Argentina ha practicado puro antifútbol, y las escenas del final, cómo es que Paredes sigue en el campo, nunca lo entenderé. He contado seis o siete ocasiones en las que debería haber sido expulsado.
«El legado de Messi se acaba. Hoy no ha estado bien, no le han dejado».
- Getty Images Sport
Se esperan fuertes sanciones de la FIFA.
Los altercados de Paredes y Molina tras el partido probablemente acarrearán severas sanciones de la FIFA. Enzo Fernández también puede ser sancionado tras ser expulsado por doble amonestación. Messi aún no anuncia su futuro en la selección, aunque se espera que este sea su último Mundial.
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