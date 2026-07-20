Los comentaristas de televisión criticaron la falta de deportividad de los jugadores argentinos tras perder el título mundial, aunque elogiaron al capitán Lionel Messi por su clase.

El comentarista de la BBC Hart destacó el contraste: «Solo un jugador mostró clase: Lionel Messi, que estrechó la mano a todos los españoles. El partido acabó y no pueden quejarse. Un comportamiento repugnante».

Al elogiar a los nuevos campeones, destacó el gol de Ferran Torres y concluyó: «España se lo merece. Han sido magníficos todo el torneo; dominaron a una Argentina rígida y aguerrida. El mejor equipo ganó este Mundial».

Las críticas siguieron, pues este temperamento agresivo no era nuevo para el equipo de Lionel Scaloni, tras escenas similares cuando eliminaron a Inglaterra en las semifinales.

Rooney, reflexionando sobre este patrón, afirmó: «¿Te sorprende? A mí no. Ya hemos visto esto antes con Argentina. No es la reacción que uno desea. Ya vimos algo similar tras eliminar a Inglaterra en la ronda anterior. Es triste. Si pierdes un partido de fútbol, sé elegante y vete. Es lamentable».

Rooney añadió que la agresividad solo ocultaba su inferioridad en el campo: «Es la reacción de quien pierde el duelo en juego, lucha y estrategia, y al final recurre a eso. Una actitud lamentable por parte de esos dos jugadores».