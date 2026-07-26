Paredes confirmó lo que muchos hinchas argentinos temían: el ambiente en la concentración era muy emotivo. Poco después de dar la asistencia que dio la victoria al Boca Juniors sobre O'Higgins en la ida de la Copa Sudamericana, la estrella xeneize habló.

«Duele porque, como dijimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegara el último partido», reveló Paredes. «Creo que había tomado la decisión de que ese fuera su último partido con la selección».

Pese a ello, Paredes confía en que su excompañero en el PSG reconsidere su decisión: «Espero que no, que pueda seguir jugando. Será su decisión; lo que lo haga feliz nos hará felices a todos».