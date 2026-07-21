Leandro Paredes responde a las críticas por su conducta «vergonzosa» tras la final del Mundial

La trifulca comenzó cuando Nahuel Molina golpeó al capitán de España, Rodri, desencadenando un enfrentamiento entre ambos equipos. Aunque la FIFA retiró la tarjeta roja a Paredes y no impuso sanciones inmediatas, las críticas a su conducta persisten.

Entre sus críticos más acérrimos se encuentra el exdelantero del Aston Villa Gabby Agbonlahor, quien declaró en el programa «talkSPORT Breakfast»: «Uno quiere sentirse seguro en el campo; el castigo tiene que ser tan severo que nadie vuelva a hacer algo así jamás.

Pase lo que pase en el fútbol, puedes estar enfadado por haber perdido, pero hay que tener clase en la derrota. Si quieres pelearte con Paredes, hay lugares para hacerlo, pero no en el campo contra García. Y la forma en que estaba maltratando a Gavi, un chaval de 21 años, y lo estaba zarandeando por el campo… Es el hijo o el hermano de alguien. Vergonzoso. Si fuera por mí, lo suspendería para todo el próximo torneo. Cobarde».