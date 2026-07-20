Tras el pitido final, Paredes perdió el control: primero pateó a Eric y luego golpeó y derribó a Gavi. Como resultado, fue expulsado y recibió duras críticas de exestrellas del fútbol.
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Leandro Paredes no es el único que se comporta de forma vergonzosa: Argentina se muestra en la final del Mundial como un pésimo perdedor
Mladen Petric calificó la acción de Paredes de «imperdonable». Zlatan Ibrahimovic afirmó que, de seguir en activo, le habría dado un «golpe en la cabeza» al jugador de 32 años del Boca Juniors. Micah Richards sentenció: «¡Esto es vergonzoso!».
Paredes no fue el único que generó incredulidad. Nahuel Molina golpeó sin motivo a Rodri, quien celebraba un gol sin provocarlo, y ese gesto encendió la reacción de Paredes contra Gavi.
Además, el segundo entrenador, Roberto Ayala, perdió el control y propinó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo, quien, sorprendido, no respondió. Luego Eric lo apartó.
Otamendi critica a Rodri y Laporte: «¡Llevan toda la semana quejándose!»
Un video de DAZN España muestra cómo Nicolás Otamendi recriminó a Rodri pese a su pasado juntos en el Manchester City. «Habla menos, amigo. Lleváis toda la semana lloriqueando, tú y Laporte», le espetó el defensa de 38 años, ante la mirada atónita de Rodri.
Días antes, Rodri había dicho que esperaba un partido limpio, aunque advirtió que podría calentarse. Laporte, por su parte, criticó el juego duro de la Albiceleste a lo largo del torneo, poco sancionado por los árbitros.
«En los últimos partidos hemos visto cosas que realmente nos han sorprendido. Sobre todo por parte de Argentina, una selección que, con sus entradas, envía muchos pequeños mensajes», había dicho Laporte.
Matthäus critica a Argentina: «¡No es el fútbol que me gusta ver!»
El juego de Argentina molestó a Lothar Matthäus. «No me gusta ese fútbol», dijo a RTL/Sky. «Por suerte ganó España». Tras el partido, añadió: «Esa es su mentalidad. Argentina no dio buena imagen».
La Comisión Disciplinaria de la FIFA podría investigar los incidentes de la final en los próximos días. Paredes afronta una sanción prolongada, y tampoco Molina ni Ayala deberían quedar impunes por sus puñetazos.
El portero español Unai Simón, en cambio, mostró una actitud más elegante: cuando los ánimos se calmaron, se acercó a cada argentino, les dio la mano y les deseó lo mejor.
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