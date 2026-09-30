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Adhe Makayasa
Traducido por

Leandro Paredes aparece por sorpresa en la concentración de Argentina pese a estar cumpliendo una larga sanción de la FIFA

L. Paredes
Argentina
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Bolivia
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Burkina Faso
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Boca Juniors
Liga Profesional
L. Scaloni

El centrocampista de Boca Juniors Leandro Paredes apareció por sorpresa en la concentración de Argentina en Ezeiza pese a que actualmente está cumpliendo una larga sanción de 10 partidos impuesta por la FIFA. El veterano de 32 años visitó el martes a la selección de Lionel Scaloni para mostrar su apoyo antes de los próximos amistosos, demostrando su compromiso continuado con la dinámica del equipo nacional.

  • El veterano suspendido visita la base de Ezeiza

    El centrocampista de Boca visitó el Complejo de Entrenamiento Lionel Messi para ver entrenarse a sus compañeros de selección a las órdenes de Scaloni. Paredes sigue sin poder ser convocado tras una sanción de 10 partidos de la FIFA impuesta después de los incidentes que empañaron la final del Mundial 2026 contra España. Su presencia, no obstante, supuso un oportuno impulso anímico dentro del vestuario de Argentina de cara a su próximo calendario de amistosos.

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    El entrenador mantiene entreabierta la puerta de la selección nacional

    El seleccionador de Argentina, Scaloni, dejó claro que el veterano centrocampista sigue ocupando un lugar especial en el combinado nacional a pesar de su larga sanción del organismo rector. Al abordar la situación actual de Paredes durante su rueda de prensa previa al entrenamiento, el técnico de 48 años explicó: "No he hablado con Paredes. Pertenece a la selección. Por lo que nos ha dado, porque es una leyenda y le queremos. No he hablado con él ni con nadie más desde entonces. Las puertas están abiertas. Por desgracia, no podremos contar con él para estos partidos. Si está a este nivel cuando esté disponible, será tenido en cuenta".

  • El talismán de Boca reafirma la unión del vestuario

    El experimentado organizador ya había dejado claras sus intenciones de reunirse con sus compañeros de selección pese a estar cumpliendo su exilio competitivo.

    Hablando después de guiar a Boca a la victoria sobre Racing en la Copa Argentina, Paredes comentó: "Todavía no he hablado con el entrenador, pero probablemente me pase por el campo de entrenamiento para saludar y ver cómo va todo. Obviamente, siento que formo parte del grupo allí; si no estuviera sancionado, estaría allí".

    Ese profundo sentimiento de pertenencia surge de forma natural en el jugador de 32 años, que sigue siendo una figura influyente en el vestuario tras haber sumado 84 internacionalidades, marcado cinco goles y tenido un papel destacado en el triunfo de Argentina en el Mundial de 2022, así como en su recorrido hasta la final de 2026.

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    Scaloni pone a prueba la profundidad de banquillo en los amistosos

    Argentina se prepara para una triple cita de amistosos internacionales, que arrancará contra Bolivia el miércoles por la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Scaloni recibirá después a Burkina Faso en el Estadio Monumental el sábado antes de cerrar la concentración contra Benín el próximo martes por la noche. La baja obligada de Paredes deja al cuerpo técnico analizando la profundidad de su mediocampo defensivo mientras empieza a preparar los próximos retos competitivos.