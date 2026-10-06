Chelsea compartía esa opinión y pagó una tarifa de traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) cuando ganó la carrera por una firma muy codiciada. Disfrutó de un temprano éxito en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea, pero la competencia por los puestos, con Joao Pedro al frente de esa lista, hizo que solo marcara tres goles en 47 apariciones, con muy pocas titularidades.

Sin embargo, el Forest estaba dispuesto a convertir a Delap en su fichaje récord de 50 millones de libras (66 millones de dólares) en agosto de 2026 y ya se ha estrenado con el Forest, ya que un golazo en el campo del Aston Villa abrió su cuenta goleadora allí.

El jugador de 23 años representó a su país en 12 ocasiones con la sub-21 y alberga una gran ambición cuando se trata de volver a dar el salto. Kane, capitán de récord, con 89 goles internacionales en su haber, sigue liderando el ataque por ahora.

Llegará un día en que se marche, lo que significa que alguien tendrá la tarea de llenar las botas del GOAT. Delap todavía tiene tiempo de su lado para ganarse esa responsabilidad, y la potencia y la capacidad de definición que posee lo señalan como un sustituto evidente del mejor goleador de la historia de Inglaterra.