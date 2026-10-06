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¿Le valdría una cosecha de 10 goles a Liam Delap una convocatoria con Inglaterra por detrás de Harry Kane? La leyenda del Nottingham Forest Des Walker analiza las mejores cualidades del corpulento delantero
Un canterano del Manchester City brilló en el Ipswich
Muchos esperaban que Delap estuviera más avanzado en ese camino de lo que está ahora, después de que el hijo de la exestrella del Stoke City Rory llamara primero la atención al salir de la cantera del Manchester City.
Un traspaso en 2024 al Ipswich Town brindó al talentoso delantero un escaparate en la Premier League para lucirse, y un impresionante balance de 12 goles con un equipo que descendió de la máxima categoría sugería que estaba destinado a cosas mayores y mejores.
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El fichaje récord del Forest tras sus dificultades en el Chelsea
Chelsea compartía esa opinión y pagó una tarifa de traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) cuando ganó la carrera por una firma muy codiciada. Disfrutó de un temprano éxito en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea, pero la competencia por los puestos, con Joao Pedro al frente de esa lista, hizo que solo marcara tres goles en 47 apariciones, con muy pocas titularidades.
Sin embargo, el Forest estaba dispuesto a convertir a Delap en su fichaje récord de 50 millones de libras (66 millones de dólares) en agosto de 2026 y ya se ha estrenado con el Forest, ya que un golazo en el campo del Aston Villa abrió su cuenta goleadora allí.
El jugador de 23 años representó a su país en 12 ocasiones con la sub-21 y alberga una gran ambición cuando se trata de volver a dar el salto. Kane, capitán de récord, con 89 goles internacionales en su haber, sigue liderando el ataque por ahora.
Llegará un día en que se marche, lo que significa que alguien tendrá la tarea de llenar las botas del GOAT. Delap todavía tiene tiempo de su lado para ganarse esa responsabilidad, y la potencia y la capacidad de definición que posee lo señalan como un sustituto evidente del mejor goleador de la historia de Inglaterra.
¿Puede Delap convertirse en el heredero del '9' de Kane con Inglaterra?
De momento, sigue esperando su primera internacionalidad, pero alcanzar las dobles cifras con el Forest esta temporada podría meterle en los planes de Thomas Tuchel. Preguntado por si ese será el caso, el exdefensa del Reds y de Inglaterra Walker, que hablaba en asociación con pay by mobile casino, dijo a GOAL: «Antes que nada, el Forest necesitaba un delantero de referencia. Liam tiene una presencia enorme. Entrené a Liam cuando tenía unos 13 o 14 años y siempre fue un corredor potente y un chico fuerte. Entiende el juego y sabe dónde está la portería. Le da al Forest algo que realmente no ha tenido: velocidad arriba, potencia y un punto de referencia.
«En cuanto a Inglaterra, cualquiera que marque dobles cifras va a llamar la atención porque hay muy pocos delanteros. Vamos sobrados de números 10, pero los nueves de verdad escasean. Hay sitio para alguien como Delap. Va a marcar goles.
«El Forest ha creado ocasiones para sus delanteros centro durante el último año. Su problema no ha sido crear oportunidades, sino transformar suficientes en gol. Ojalá él pueda corregir eso, y eso solo ayudará a sus opciones con Inglaterra. Es un buen punto de referencia, es grande y fuerte, y ya no es ningún chaval.
«Ha estado en diferentes clubes y ha aprendido el oficio. Ahora ha conseguido su traspaso y tiene que agachar la cabeza y rendir. Desde luego, tiene la capacidad».
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Más historia por hacer del GOAT de Inglaterra, Kane
En los últimos tiempos, jugadores como Ollie Watkins, Ivan Toney y Dominic Calvert-Lewin han estado a la sombra de Kane, pero Delap es más joven que todos ellos y debería estar en el mejor momento de su carrera cuando el delantero, ahora con 33 años, decida finalmente colgar las botas.
Inglaterra volverá a la acción en la UEFA Nations League el martes, cuando reciba a Chequia, en un partido en el que Kane igualará a otra gran leyenda del Forest, el exguardameta Peter Shilton, en la clasificación histórica de partidos disputados, ya que se dispone a sumar su internacionalidad número 125.
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