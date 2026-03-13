«Le tenemos un gran respeto»: el bombazo sobre el fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona cobra nuevo impulso

Haaland tiene contrato con el City hasta 2034, por lo que su fichaje no resultará precisamente barato para los clubes interesados. Para colmo, el Barcelona atraviesa graves dificultades financieras, por lo que, en realidad, no está en condiciones de hacer frente a grandes sumas de traspaso.

Dado que el contrato de Robert Lewandowski expira al final de la temporada, el Barça busca desesperadamente un nuevo delantero. Según informes recientes de los medios, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es el principal candidato para suceder al polaco, aunque los catalanes tendrían que pagar una cifra de tres dígitos en millones por el argentino.

Además, aún no es un hecho que Lewandowski vaya a abandonar el club al final de la temporada. El propio polaco declaró recientemente que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por el momento no puedo decirles nada, porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Aún no es el momento adecuado».