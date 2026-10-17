El incidente que provocó la expulsión del defensa del Real Betis, Facundo Bernal, en el partido de su equipo ante el Barcelona generó una amplia polémica mediática en España, donde destacados informes periodísticos pusieron el foco en el papel que calificaron de "provocador" que jugó Lamine Yamal antes de ser agredido.

En los últimos minutos de la segunda parte, y concretamente tras el gol que recortó distancias para el Betis por medio del marroquí Abde Ezzalzouli (2-3), el jugador del Barcelona Fermín López se encontraba tendido sobre el césped. Y mientras los futbolistas del Betis se apresuraban a intentar levantarlo para reanudar el juego con rapidez, Yamal intervino para defender a su compañero, lo que encendió la mecha de un rifirrafe verbal y físico con el defensa Facundo Bernal.

Yamal empujó primero a Bernal, y este respondió agarrando al jugador catalán y propinándole un cabezazo, lo que hizo que Yamal cayera al suelo. Tras el aviso del juez de línea y del cuarto árbitro, intervino el árbitro principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien no vio directamente el inicio del rifirrafe, y mostró la tarjeta roja directa a Bernal, mientras que a Yamal solo le amonestó con tarjeta amarilla.